Pedro Altán guía a Municipal a una victoria agónica frente a Malacateco

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 arrancó con un partido cargado de emociones en el estadio Israel Barrios, donde Municipal se impuso 3-2 a Malacateco en un duelo frenético que se resolvió en los últimos minutos gracias a la aparición de Pedro Altán, quien volvió a ser el revulsivo rojo.

El encuentro comenzó con un golpe de autoridad de los locales. Antes del primer minuto de juego, Yanier Matos aprovechó un pase de Checka Hernández y una mala salida del portero Miguel Jiménez para abrir el marcador con el 1-0. Al 10’, el propio atacante cubano firmó su doblete tras un error defensivo de los toros, aumentando la ventaja con un disparo cruzado para el 2-0.

Sin embargo, Malacateco no bajó los brazos y encontró la reacción. Al minuto 22, un grave error de Kenderson Navarro en un balón cedido por Chava Estrada permitió el descuento de los visitantes. El arquero escarlata no pudo controlar la pelota y esta terminó en su propia portería para el 2-1.

El empate llegó al 32’ con la ley del ex. José Franco recibió un pase de Gabino Vásquez y definió con un toque sutil ante la salida de Navarro, decretando el 2-2 que devolvía las esperanzas a los toros y silenciaba por un momento el Israel Barrios.

En la segunda parte, el juego se volvió intenso, con ambos equipos buscando la ventaja definitiva. Guadalupe Cruz alentaba a los visitantes desde la banca, mientras los dirigidos por Mario Acevedo intentaban retomar el control en el mediocampo. Las ocasiones llegaban, pero la definición seguía ausente.

El héroe del partido aparecería en los instantes finales. Pedro Altán, quien había ingresado en la segunda mitad, volvió a cumplir su papel de revulsivo. Con un disparo preciso al 90’, el atacante nacional marcó el 3-2 definitivo, desatando la euforia de los aficionados rojos en las gradas.

Malacateco intentó reaccionar en los últimos minutos, pero el orden defensivo de Municipal y la seguridad en la administración del balón les permitió asegurar los tres puntos, en un partido que dejó grandes emociones y errores puntuales que marcaron el desarrollo del marcador.

Con esta victoria, Municipal alcanza los 11 puntos y escala hasta el segundo lugar de la tabla, consolidándose como uno de los protagonistas en el arranque del torneo. Malacateco, por su parte, se queda con 4 unidades y en la octava casilla, reflejando un inicio complicado en el Apertura 2025.