Comunicaciones vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Comunicaciones recibe el próximo domingo 17 de agosto a Marquense por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 17:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Marquense

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

En la jornada previa, Comunicaciones igualó 1-1 el juego ante Municipal. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cobán Imperial. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Comunicaciones fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el quinto puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG – 2 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 12 4 4 0 0 4 2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5 3 Municipal 8 4 2 2 0 2 5 Comunicaciones 5 4 1 2 1 1 7 Marquense 5 4 1 2 1 -2

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Achuapa: 24 de agosto – 14:00 horas

Fecha 7: vs Aurora FC: 30 de agosto – 17:00 horas

Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Malacateco: 24 de agosto – 19:00 horas

Fecha 7: vs Xelajú: 31 de agosto – 20:00 horas

Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas

Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Marquense, según país