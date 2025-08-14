Mictlán vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Por la fecha 5 del Apertura, Mixco y Mictlán se enfrentan el domingo 17 de agosto desde las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Mixco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció 2-1 a Xelajú en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 6 goles a favor y anotó 2 en contra.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Mictlán aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 1 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión. Mixco ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 12 4 4 0 0 4 2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5 3 Municipal 8 4 2 2 0 2 4 Aurora FC 7 4 2 1 1 1 11 Mictlán 2 4 0 2 2 -4

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Guastatoya: 23 de agosto – 16:00 horas

Fecha 7: vs Municipal: 31 de agosto – 18:00 horas

Fecha 8: vs Marquense: 6 de septiembre – 20:00 horas

Fecha 9: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Antigua GFC: 22 de agosto – 19:00 horas

Fecha 7: vs Guastatoya: 30 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Municipal: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Mixco, según país