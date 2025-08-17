Saúl Phillips: “Aurora tiene la misma ambición que todos, ser campeón”

Aurora FC atraviesa un buen momento en su regreso a la Liga Nacional, luego de cinco jornadas disputadas. El cuadro dirigido por el entrenador costarricense Saúl Phillips suma tres victorias, un empate y una derrota, ubicándose en la tercera posición de la tabla con 10 puntos.

El conjunto aurinegro debutó con triunfo en la jornada 1 al vencer 1-0 al Deportivo Guastatoya en condición de local. Posteriormente, cayó 2-1 ante Municipal en el estadio El Trébol. En la tercera fecha empató 1-1 frente a Marquense en el estadio Guillermo Slowing.

En la jornada 4, Aurora sorprendió al derrotar como visitante 2-1 a Deportivo Achuapa. El impulso continuó este fin de semana, cuando en la fecha 5 logró un triunfo de prestigio tras imponerse 3-2 a Antigua GFC, actual campeón nacional, resultado que consolidó el buen arranque del equipo.

Tras el partido ante los coloniales, el técnico Saúl Phillips compartió sus impresiones sobre el respaldo de la afición aurinegra. “Nada, que se sigan haciendo presentes, que la verdad estamos muy contentos de ver la gente cómo se está haciendo presente, cómo nos están apoyando y sobre todo cómo están entendiendo el proceso que estamos viviendo todos en este momento. Eso es muy importante y nos permite seguir creciendo”, declaró.

Phillips destacó la importancia de haber vencido al actual campeón, un resultado que, según él, refuerza la confianza del plantel. “Hoy le ganamos a un buen equipo, le ganamos al campeón y eso nos permite también poder generar confianza para no bajar los brazos y seguir trabajando”, afirmó.

Al ser consultado sobre las aspiraciones del equipo, el entrenador fue claro en sus palabras. “Creo que todos los que estamos en esta competencia tenemos la misma misión, salir campeón. Nosotros tenemos la misma ambición de buscar estar en los primeros lugares para, primero, clasificar, ir avanzando fase a fase y lo más importante, ser campeón. Es un torneo importante para nosotros y lo queremos encarar de esa forma”, puntualizó.

El inicio sólido de Aurora en su regreso a la máxima categoría ha despertado ilusión en sus seguidores, quienes han respondido con presencia en las gradas. Phillips reconoció que este apoyo será clave para sostener el nivel mostrado en el arranque del torneo.

Aurora volverá a la acción el próximo fin de semana con el objetivo de mantener la regularidad y continuar entre los primeros lugares de la tabla. Con la dirección de Phillips y una afición motivada, el equipo histórico del futbol nacional busca consolidar su regreso con protagonismo en el Apertura 2025.