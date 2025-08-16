Apertura 2025 | Cobán Imperial y Achuapa reparten puntos en el José Ángel Rossi

El estadio José Ángel Rossi fue testigo de un duelo lleno de emociones que terminó con un empate 2-2 entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa, en el cierre de la jornada de este sábado. A pesar de la necesidad de sumar en casa, los Príncipes Azules siguen sin lograr una victoria como locales bajo el mando de José Luis Trejo.

El marcador se abrió al minuto 24, cuando Steven Paredes apareció con un remate oportuno que puso en ventaja a los cobaneros. El gol ilusionó a la afición, pero el resto de la primera mitad se caracterizó por un juego parejo, con muchas disputas en el mediocampo y pocas ocasiones claras de gol.

En la segunda parte, Achuapa adelantó líneas y comenzó a insistir con mayor fuerza en busca del empate. La presión rindió frutos cuando una falta sobre Jeison Caribali dentro del área provocó que el árbitro Mario Escobar señalara la pena máxima. Agustín Mazeiro ejecutó con precisión y puso el 1-1 en el marcador.

El tanto de los visitantes les dio confianza, y minutos después, Víctor Alexis Mata aprovechó un descuido defensivo de los cobaneros para marcar el 2-1 y darle la vuelta al resultado en una de las sorpresas de la tarde en Alta Verapaz.

Cobán no bajó los brazos y respondió con fuerza. Fue entonces cuando Blady Aldana se levantó en el área rival y con un cabezazo certero mandó el balón al fondo de la portería para decretar el 2-2, resultado que encendió nuevamente a la afición local.

El tramo final del encuentro mantuvo la intensidad, pero ninguno de los dos equipos logró romper la paridad. Cobán intentó con empuje, mientras Achuapa defendió con orden para llevarse al menos un punto de una visita complicada.

Con este resultado, Cobán Imperial sigue sin ganar en condición de local, una situación que comienza a generar presión en el entorno del equipo dirigido por José Luis Trejo. La necesidad de sumar de tres puntos en casa sigue siendo una asignatura pendiente para los Príncipes Azules.

Por su parte, Deportivo Achuapa consiguió un empate valioso fuera de casa tras la dura derrota sufrida en la jornada pasada ante Aurora. El punto en Alta Verapaz le permite al cuadro cebollero sumar confianza de cara a lo que viene en el torneo.