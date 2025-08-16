VIDEO | Así fue el error de Kenderson Navarro en el duelo ante Malacateco

El partido entre Municipal y Malacateco disputado en el estadio Israel Barrios por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 estuvo lleno de emociones, pero también de polémica. El portero nacional Kenderson Navarro cometió un grave error que permitió el descuento de los toros, en una jugada que posteriormente generó debate sobre la correcta aplicación del reglamento.

La acción ocurrió en la primera parte, cuando el árbitro ordenó un bote a tierra. Tras la reanudación, el balón fue tomado por el defensor rojo Chava Estrada, quien decidió retrasarlo a su guardameta. Navarro, en un intento por controlar la pelota, no logró dominarla y esta se le escapó entre las piernas, ingresando en su propia portería.

El tanto significó el 2-1 y sirvió como impulso para que Malacateco buscara la remontada, la cual concretó poco después con el gol de José Franco para el 2-2 parcial. El error del arquero fue uno de los momentos más comentados del encuentro y terminó siendo determinante en el desarrollo del marcador.

Sin embargo, horas después la polémica se encendió cuando el medio VAR 502 señaló que la anotación no debió ser válida. Según lo estipulado en las Reglas de Juego, página 99, si un balón a tierra entra directamente en la portería sin que lo toquen como mínimo dos jugadores, se debe conceder saque de esquina y no otorgar el gol.

De acuerdo con esta interpretación, el descuento de Malacateco tendría que haber sido anulado y sustituido por un tiro de esquina a favor del equipo visitante. La aclaración abrió un debate entre aficionados, árbitros y analistas sobre la aplicación correcta del reglamento en la Liga Nacional.

A pesar de la irregularidad señalada, el tanto fue convalidado por el cuerpo arbitral y permitió que Malacateco se mantuviera con vida en el partido. Para Municipal, el error significó perder momentáneamente el control del marcador en un duelo que terminó resolviéndose hasta los minutos finales con la anotación de Pedro Altán para el 3-2 definitivo.

Malacateco vrs. Municipal 22’ ❌ DESCONOCIMIENTO DE REGLA, el GOL de Malacateco NO debió contar pues en la Pág.99 de las reglas se estipula que en un balón a tierra si el balón entra en la propia portería sin que lo toquen como mínimo 2 jugadores se debe conceder saque de esquina pic.twitter.com/b9GltPDwL4 — VAR502GT (@VAR502GT) August 16, 2025

El fallo de Navarro, combinado con la supuesta aplicación incorrecta de la regla, dejó uno de los episodios más comentados de la jornada. La acción será recordada no solo por el error del portero, sino también por la controversia arbitral.

Con la victoria final, Municipal llegó a 11 puntos y se colocó en la segunda posición de la tabla, mientras que Malacateco se quedó con 4 unidades. No obstante, la discusión sobre la jugada sigue generando reacciones, poniendo nuevamente a prueba la precisión y consistencia del arbitraje en el fútbol guatemalteco.