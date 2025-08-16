Yasnier Matos sentenció el triunfo de Municipal ante Malacateco con doblete

Pedro Altán se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Municipal metió 1 gol.
También fue importante Yasnier Matos. El delantero de Municipal marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.
El director técnico de Malacateco, José Guadalupe Cruz, planteó una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Irving Hernández, Marlon Chun, Víctor Torres y Gabino Vásquez en la línea defensiva; Vidal Paz, Franklin Quinteros, Ángel López y Kevin Ramírez en el medio; y José Ortiz y José Franco en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Mario Acevedo se pararon con un esquema 2-6-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Aubrey David y Cristian Jiménez en defensa; Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia, Davis Contreras, John Méndez y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y Carlos Estrada y Yasnier Matos en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Walter López Castellanos.
Malacateco visitará a Marquense en la próxima jornada. Por el lado de Municipal jugará de local frente a Xelajú.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 4 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 11 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 52′ 2T – Salió José Ortiz por Joshua Trigueño
- 83′ 2T – Salió José Franco por Andy Soto
- 91′ 2T – Salió Vidal Paz por Sergio Pérez
Amonestado en Malacateco:
- 6′ 2T Gabino Vásquez (Conducta antideportiva)
Cambios en Municipal
- 47′ 2T – Salieron Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos y Carlos Aguilar por César Calderón
- 54′ 2T – Salió John Méndez por Pedro Altán
- 61′ 2T – Salió Aubrey David por José Martínez
- 78′ 2T – Salió Davis Contreras por Eddie Hernández
Amonestado en Municipal:
- 41′ 1T Rodrigo Saravia (Conducta antideportiva)