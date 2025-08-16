Yasnier Matos sentenció el triunfo de Municipal ante Malacateco con doblete

El delantero Yasnier Matos se convirtió en el héroe de Municipal al anotar dos goles para asegurar la victoria sobre Malacateco con un marcador final de 3-2 en el Estadio Santa Lucía durante la fecha 5 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotó José Franco (32′ 1T) y Carlos Estrada (21′ 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Yasnier Matos (1′ 1T y 12′ 1T) y Pedro Altán (48′ 2T).

Pedro Altán se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Municipal metió 1 gol.

También fue importante Yasnier Matos. El delantero de Municipal marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

El director técnico de Malacateco, José Guadalupe Cruz, planteó una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Irving Hernández, Marlon Chun, Víctor Torres y Gabino Vásquez en la línea defensiva; Vidal Paz, Franklin Quinteros, Ángel López y Kevin Ramírez en el medio; y José Ortiz y José Franco en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Mario Acevedo se pararon con un esquema 2-6-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Aubrey David y Cristian Jiménez en defensa; Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia, Davis Contreras, John Méndez y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y Carlos Estrada y Yasnier Matos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Walter López Castellanos.

Malacateco visitará a Marquense en la próxima jornada. Por el lado de Municipal jugará de local frente a Xelajú.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 4 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 11 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

52′ 2T – Salió José Ortiz por Joshua Trigueño

83′ 2T – Salió José Franco por Andy Soto

91′ 2T – Salió Vidal Paz por Sergio Pérez

Amonestado en Malacateco:

6′ 2T Gabino Vásquez (Conducta antideportiva)

Cambios en Municipal

47′ 2T – Salieron Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos y Carlos Aguilar por César Calderón

54′ 2T – Salió John Méndez por Pedro Altán

61′ 2T – Salió Aubrey David por José Martínez

78′ 2T – Salió Davis Contreras por Eddie Hernández

Amonestado en Municipal: