Apertura 2025 | Aurora vence al campeón y de momento escala al tercer lugar de la tabla general

Aurora dio un golpe de autoridad en la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 al derrotar 3-2 al vigente campeón, Antigua GFC, en un duelo disputado en el estadio Guillermo Slowing. Los aurinegros mostraron carácter y contundencia para hacerse respetar en condición de local y mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

El partido comenzó con intensidad y rápidamente los locales abrieron el marcador. Al minuto 12, Nicolás Lovato se encargó de poner el 1-0 con un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta Luis Morán. Sin embargo, Antigua reaccionó y encontró el empate al 35’, cuando el venezolano Robinson Flores aprovechó una jugada ofensiva para igualar las acciones.

Aurora no se desanimó y recuperó la ventaja apenas seis minutos después. En el 41’, Echeverría apareció dentro del área para firmar el 2-1, desatando la celebración de la afición militar. El dominio local continuó y al 45’, Jafeth Soriano se sumó al ataque y de cabeza puso el 3-1 con el que se fueron al descanso.

En la segunda parte, los locales mantuvieron la propuesta ofensiva y buscaron ampliar la diferencia. Pese a varias llegadas de peligro, el cuadro aurinegro no logró concretar el cuarto tanto que hubiera sentenciado el partido antes de tiempo.

La polémica llegó al minuto 69, cuando el árbitro marcó penal a favor de Antigua. Liborio Sánchez detuvo el primer disparo de Milton Maciel, pero el juez central ordenó repetir la ejecución. En el segundo intento marcó y puso el 3-2 definitivo.

Con el descuento, Antigua intentó adelantar líneas en busca del empate, pero Aurora se mostró ordenado en defensa y supo administrar el resultado. La presión de los coloniales no fue suficiente para romper nuevamente el arco local.

El triunfo deja a Aurora con 10 puntos, colocándose momentáneamente en la segunda posición de la tabla a la espera de que se complete la jornada. Por su parte, Antigua se queda con 9 unidades y cae al tercer lugar, aunque todavía con margen para recuperar terreno en las próximas fechas.

Aurora suma 10 puntos en las primeras 5 jornadas del torneo. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

La victoria fortalece las aspiraciones de Aurora, que en su regreso a la Liga Nacional ha demostrado estar a la altura del reto, mientras que Antigua sufrió su segunda derrota del torneo en un partido donde la contundencia aurinegra fue determinante.