Torneo Clausura 2025 | Así se disputará la quinta jornada de la Liga Nacional

Una jornada de futbol con partidos interesantes arranca hoy con el inicio de la quinta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

La actividad comienza en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, donde Aurora FC recibe al campeón Antigua GFC, que llega golpeado tras ser goleado 5-3 en casa por Plaza Amador, de Panamá, en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El cuadro colonial buscará recuperarse y retomar el buen paso con el que inició la liga, donde marcha en la segunda posición con nueve puntos. En su última presentación liguera, derrotó 2-0 a Mictlán.

Por su parte, los aurinegros llegan con el ánimo al máximo, luego de lograr una victoria como visitantes la jornada anterior, al quitarle el invicto a Deportivo Achuapa.

Al infierno fronterizo

Otro de los duelos atractivos se disputará en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos, donde Deportivo Malacateco recibirá a Municipal.

Se prevé un juego intenso y exigente, condicionado por el fuerte calor fronterizo, que pondrá a prueba la resistencia física de los jugadores.

Municipal viaja a Malacatán con la misión de sumar tres puntos, tras empatar en casa frente a Comunicaciones en el Clásico 334. Enfrente tendrá a un equipo de los toros, que aún no gana en casa, con dos derrotas como local, aunque llega con el impulso de una victoria en su visita a Guastatoya.

La jornada sabatina cerrará por la tarde en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial intentará reencontrarse con la victoria frente a Achuapa, tras dos derrotas consecutivas.

Los cobaneros suman tres derrotas, dos de ellas en condición de local.

Sábado 16 de agosto

Aurora vs. Antigua GFC - 11 horas

Malacateco vs. Municipal - 11 horas

Cobán Imperial vs. Achuapa

Domingo 17 de agosto