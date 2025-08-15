Selección Nacional | Estos son los primeros convocados por Luis Fernando Tena para la fase final de la eliminatoria mundialista

Cada vez está más cerca el inicio de la fase final de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, en la que Guatemala está sembrada entre las mejores 12 selecciones de la Concacaf y buscará uno de los tres boletos directos al certamen que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La Bicolor debutará el 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso frente a El Salvador, una de las selecciones a las que más ha enfrentado en eliminatorias (nueve veces), y que marcará el regreso a Guatemala del colombiano Hernán Darío Gómez, extécnico de la Selección y ahora al frente del conjunto salvadoreño.

Para este encuentro se agotaron las 11 mil entradas disponibles, por lo que se prevé un lleno total en el recinto de la zona 6 capitalina, donde la afición jugará un papel determinante para comenzar con el pie derecho el camino mundialista.

Ante ello, el técnico Luis Fernando Tena puso en marcha los trabajos de preparación, con la meta de sumar los primeros tres puntos en la eliminatoria, y ya hizo el llamado a sus primeros hombres de confianza.

Tena citó a ocho jugadores para iniciar los entrenamientos, como parte del acuerdo alcanzado con los equipos de la Liga Nacional para tenerlos con suficiente antelación.

Los primeros convocados por Tena son: Óscar Santis y José Rosales (Antigua GFC); Darwin Lom (Comunicaciones); José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco y Rudy Muñoz (Municipal).

Se tiene previsto que la próxima semana se integren los demás futbolistas que militan en la liga local, cuyos nombres serán anunciados por la Federación de Futbol de Guatemala, así como los jugadores legionarios, quienes serán los últimos en incorporarse a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).