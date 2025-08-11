Guatemala vs. El Salvador: Fedefut presenta plan logístico y confirma pérdidas millonarias por no jugar en el Doroteo Guamuch Flores

Guatemala y El Salvador se enfrentarán el próximo 4 de septiembre en Estadio Cementos Progreso, en el choque válido por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026.

Entre las medidas anunciadas destaca la habilitación de cuatro parqueos y un sistema de transporte en buses desde puntos estratégicos fuera de la zona 6, con el objetivo de reducir el congestionamiento vehicular en la Calle Martí y áreas cercanas.

Los lugares de abordaje serán: explanada 5, Centro Comercial Naranjo Mall, Centro Comercial Tikal Futura y Ciudad Cayalá. Los buses tendrán horarios de salida programados a las 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15 y 17:30 horas.

El servicio será brindado por la Municipalidad de Guatemala y una empresa privada, y la cantidad de unidades disponibles dependerá del número de boletos vendidos. Los precios de los parqueos y del transporte se darán a conocer este martes 12 de agosto.

En el apartado económico, la dirigencia de la Fedefut informó que la no utilización del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para este compromiso representará una pérdida administrativa superior a los Q3 millones, debido a la reducción en capacidad de aforo y a las condiciones logísticas del nuevo escenario.

En cuanto a la venta de boletos, se reiteró que cada aficionado deberá registrarse para poder adquirir su entrada. Además, una vez comprada, no será posible adquirir boletos para otra localidad, medida que busca un mayor control y transparencia en el proceso de distribución.

Detalles de los acceso al Cementos Progreo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Se indicó que este lunes la venta de los boletos de tribuna generó un tráfico de más de 8 mil personas en la página web para poder adquirir uno de los 2 mil boletos disponibles.

Entre domingo y lunes la organización ya ha vendido los boletos para las localidades de platea y tribuna, mientras que martes y miércoles se podrá a la disponibilidad preferencia y general, respectivamente.

Los precios para el partido son: General Q100, preferencia Q300, tribuna Q500 y platea Q1,250 y se están vendiendo a través del sitio fanaticks.live.

CON INFORMACIÓN DE JUAN DIEGO GONZÁLEZ