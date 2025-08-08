Asamblea del futbol de Guatemala desconoce a Xinabajul-Huehue y aprueba su desafiliación definitiva

Este viernes 8 de agosto se realizó la Asamblea General Ordinaria del futbol de Guatemala, en las instalaciones de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), en la zona 15.

En la reunión participaron los representantes de los equipos que integran el futbol federado —Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División—, donde se abordaron diversos asuntos.

Se discutieron 17 puntos, entre ellos la situación actual de Xinabajul-Huehue, que permanece desafiliado del futbol federado.

La entidad huehueteca ha buscado, por la vía legal, recuperar su lugar en la Liga Nacional, luego de que el TAS falló a su favor y le otorgó los tres puntos perdidos frente a Marquense. La Fedefut le dio un plazo para inscribirse, que no cumplió, ya que uno de los requisitos indispensables es acatar el fair play financiero. Los dirigentes mantienen una deuda de más de Q1 millón con los futbolistas que participaron en el torneo Clausura del 2025.

Tras el rechazo de su apelación en un juzgado, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para recuperar su lugar en el futbol nacional. Esta acción podría interpretarse como injerencia política contraria a los estatutos de la FIFA y, de ser avalada por la CC, conllevaría el riesgo de una suspensión por parte del máximo ente del futbol mundial.

Ante este panorama, 53 miembros de la Asamblea General del Futbol de Guatemala votaron por desconocer a Xinabajul-Huehue de toda participación federada y, con ello, ratificar su desafiliación.

La Federación Nacional de Futbol enviará un informe a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sobre la decisión y buscará cerrar el caso, lo cual marcaría la desaparición definitiva.

Al margen de esta resolución, los dirigentes de Xinabajul también acudirán a la FIFA. El lunes 11 de agosto presentarán su postura ante el ente, en busca de una solución, aunque esta gestión podría comprometer la participación de la selección de Guatemala en la eliminatoria mundialista, así como la de Antigua GFC, Municipal y Xelajú MC en la Copa Centroamericana, y dejar fuera a los árbitros guatemaltecos de cualquier nombramiento internacional.