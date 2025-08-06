Juzgado no ampara a Xinabajul que interpone una apelación en la Corte de Constitucionalidad

El Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil confirmó el descenso de Xinabajul de la Liga Nacional de Futbol, al no otorgarle el amparo provisional solicitado. La resolución fue emitida el 22 de julio y notificada el 29 del mismo mes.

La agrupación deportiva no quedó conforme e insiste en revertir su descenso mediante una nueva acción legal presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Se trata de una apelación interpuesta el 30 de julio, de la cual, hasta ahora, únicamente se han solicitado antecedentes para que los magistrados constitucionales comiencen a estudiar el caso.

La acción fue promovida por Henry Estuardo López López, presidente de la junta directiva y representante legal de la Asociación Civil Xinabajul-Huehue.

Con esta apelación buscan que la CC ordene al Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil otorgarles el amparo provisional, con el fin de dejar sin efecto el acta que determinó su descenso de la máxima categoría del futbol nacional.

El amparo que no les fue concedido impugna el acuerdo número CEF-024-2025, emitido por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala.

Ese documento, que consta de nueve artículos, resolvió el descenso del equipo y declaró vacante la plaza correspondiente dentro de la Federación Nacional de Futbol.

Insisten en su reinstalación

La directiva de Xinabajul-Huehue no cesa en su esfuerzo por recuperar su lugar en la Liga Nacional, basándose en el fallo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) les otorgó el 18 de julio, donde se les concedieron los tres puntos que habían perdido frente a Marquense, con lo cual retomaban su posición en la categoría mayor.

Cabe resaltar que la dirigencia del equipo ya había advertido que llegaría hasta las últimas instancias y acudiría a órganos jurisdiccionales, sin importar las consecuencias. Esta acción contraviene los estatutos de la Fifa, que ordena a sus federaciones administrar sus asuntos de forma independiente, sin injerencias externas, como en este caso.

La entidad huehueteca continúa desafiliada y mantiene una deuda superior a Q1 millón. Según exjugadores, el adeudo solo se saldaría si la Liga Nacional les otorga una prórroga de inscripción para el torneo Apertura.

Asamblea decidirá

Este viernes 8 de agosto, será un día crucial para el futbol guatemalteco, ya que se celebrará la Asamblea General, en la cual se discutirán varios temas relevantes. Uno de ellos será la situación actual del club y las acciones emprendidas por su dirigencia.

Prensa Libre conoció que dicha Asamblea —compuesta por representantes de equipos de la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División— estaría por desconocer al representativo de Huehuetenango, debido a sus acciones ante la CC, las cuales podrían poner en riesgo una posible suspensión por parte de la Fifa.