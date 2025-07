Xinabajul pide frenar la Liga Nacional y amenaza con ir a FIFA, TAS y tribunales

La Junta Directiva de Xinabajul Huehue publicó este 23 de julio un nuevo comunicado en el cual pide a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala la suspensión de al menos una jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, con el objetivo de contar con tiempo suficiente para realizar su proceso de reinscripción a la temporada.

En un comunicado dirigido a la Fedefut, la Junta Directiva del club insiste en que la Liga Nacional no otorgó un plazo prudente para efectuar el trámite, y por ello solicita:

Un mínimo de ocho días para completar los procesos pendientes, según el artículo 18, numeral 8, del Reglamento sobre la Concesión de Licencias a los Clubes de la Fedefut.

Que se detenga la Liga Nacional por lo menos una jornada mientras se resuelve su inscripción.

Que la Liga Nacional convoque una asamblea extraordinaria para reorganizar el calendario de competencia e incluir su participación.

Xinabajul estableció en el comunicado que, de no respetarse estas solicitudes, está dispuesto a elevar el caso "hasta la última instancia (FIFA, TAS, juzgados ordinarios)". Esta última opción es la más delicada, ya que una eventual intervención de tribunales nacionales podría derivar en una sanción de la FIFA al futbol guatemalteco, a poco más de un mes del inicio de la etapa final de las eliminatorias.

La Liga Nacional ha sostenido que no otorgó una prórroga a Xinabajul para completar su papelería porque el equipo huehueteco no cuenta con estatus de club afiliado. No obstante, Xinabajul se aferra a la resolución del TAS, la cual —según su interpretación— le restituye los derechos federativos y lo mantiene como parte de la Liga.

En su comunicado, el club asegura que ha resuelto el aspecto económico con exjugadores y miembros del cuerpo técnico a quienes les debía —una de las principales trabas para su inscripción—.

Sin embargo, Prensa Libre consultó a varios de estos exjugadores, quienes afirman que aún se les adeudan varios meses de salario y que no han tenido acercamiento alguno por parte de la directiva de Xinabajul Huehue para resolver la situación.