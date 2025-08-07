Carlos Ruiz alza la voz por el caso Xinabajul y teme por una desafiliación

Ruiz ha estado atento a los conflictos que afectan al futbol nacional, especialmente desde que Xinabajul inició una batalla legal para recuperar su inscripción en la Liga Nacional e hizo un llamado para que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (SIFUPGUA) asuma un papel protagonista en el caso.

Recientemente, el equipo huehueteco sufrió un revés, luego de que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil confirmara su descenso, al no otorgarle el amparo provisional que solicitó.

Ante esta decisión, el club presentó una nueva acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con la esperanza de revertir el fallo.

Paralelamente, ha continuado señalando como argumento central el dictamen del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que el pasado 18 de julio le otorgó los tres puntos que había perdido ante Marquense, resultado con el cual lograba permanecer en la máxima categoría.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Carlos Ruiz cuestionó el silencio del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (SIFUPGUA) en el caso.

“¿Dónde está el sindicato de futbolistas profesionales de Guatemala cuando más se le necesita? Si supieran lo que costó crearlo para que dentro de algunos meses nos desafilien. Hace mucho que no se escucha de SIFUPGUA, ¿qué está pasando?”, escribió el histórico goleador.

Según trascendió, a los jugadores de Xinabajul se les adeudan seis meses de salario, situación que contribuyó a que el club no cumpliera con los requisitos de solvencia financiera exigidos para su inscripción.

Aunque la dirigencia insiste en agotar todas las vías legales para recuperar su lugar en la Liga Nacional, su estrategia podría entrar en conflicto con los estatutos de la FIFA, que prohíben la intromisión de entidades externas en los asuntos deportivos, como lo sería el uso de tribunales civiles para resolver disputas internas del futbol.

La postura de Carlos Ruiz pone nuevamente en la agenda pública la difícil situación de los futbolistas en Guatemala, quienes muchas veces deben lidiar con condiciones laborales precarias y falta de respaldo institucional.

El caso de Xinabajul no solo revela los vacíos administrativos dentro del club, sino también la urgencia de fortalecer mecanismos que protejan los derechos de los jugadores y garanticen el cumplimiento de los compromisos contractuales.

La voz de uno de los máximos referentes del futbol guatemalteco resuena como un llamado de atención a las autoridades, a los dirigentes y, sobre todo, a las organizaciones que fueron creadas para defender al jugador.

No existe riesgo

El sindicato de jugadores le respondió a Carlos Ruiz en un comunicado en las redes sociales y destacó que no existe riesgo de una desafiliación.

Destacó que recientemente el sindicato de jugadores tuvo una reunión vitual para explicar la situación actual del futbol nacional y lamentó que Carlos Ruiz no se conectara.