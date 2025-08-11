Guatemala vs El Salvador: se agotan en menos de 10 minutos los boletos para tribuna

La euforia por el partido entre Guatemala y El Salvador se hizo sentir este lunes, cuando se agotaron en menos de 10 minutos los boletos para la localidad de tribuna.

Los boletos para tribuna del juego Guaetemala contra El Salvador se agotan en tiempo récord. (Fotos Fedefut).

Ambas selecciones se enfrentarán el 4 de septiembre, en el inicio de la última ronda de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo el 2026, que será organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, a partir de las 20 horas. Se prevé un lleno total para respaldar a la azul y blanco en su aspiración mundialista.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala implementó la venta de entradas a través del sitio fanaticks.live, con un cronograma por localidad del 10 al 13 de agosto.

Este lunes 11 fue el turno para la localidad de tribuna, cuyas entradas se vendieron en menos de 10 minutos, según se constató en la página, que de inmediato publicó el mensaje “boletos agotados”.

Varios usuarios compartieron su experiencia en el programa de radio La Red 106.1. Indicaron que intentaron comprar sus boletos a las 10 horas, pero no lo lograron. “Yo ingresé a la página y de inmediato me tiró agotado, espero conseguir para general”, comentó don Julio, vecino de la zona 6.

El domingo anterior ocurrió lo mismo con la localidad de platea, cuyos boletos se vendieron en tiempo récord. Este martes 12 estarán disponibles las entradas para preferencia.

Conseguir uno de los 11 mil boletos para el partido entre Guatemala y El Salvador se ha vuelto un verdadero reto, debido a la velocidad con que se agotan.

En el programa deportivo de La Red 106.1 se discutió la existencia de un mercado paralelo, en el que revendedores ofrecen entradas a precios más altos, lo cual ha generado preocupación por la equidad y el acceso justo al evento.

Programación de fechas:

10 de agosto
Venta de boleto de la localidad de platea

11 de agosto
Venta de boletos de la localidad de tribuna

12 de agosto
Venta de boletos localidad de preferencia

13 de agosto
Venta de boletos localidad general

Precios de los boletos para el partido Guatemala vs. El Salvador

  • General: Q100
  • Preferencia: Q300
  • Tribuna: Q500
  • Platea: Q1,250

