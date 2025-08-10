Guatemala vs. El Salvador | Se agota en minutos la primera localidad y así serán las próximas ventas para el primer juego de fase final de la eliminatoria mundialista

La expectativa por el partido entre Guatemala y El Salvador quedó en evidencia desde las primeras horas de este domingo 10 de agosto, cuando se abrió la venta de boletos para la localidad de Platea. En apenas 15 minutos, las entradas se agotaron, marcando un inicio contundente en la primera fase de comercialización para este esperado encuentro de la Eliminatoria Mundialista.

La FEDEFUT programó la venta de las entradas por etapas, con el objetivo de organizar la demanda y evitar saturaciones. La primera jornada de venta, correspondiente a Platea, se realizó exclusivamente este domingo 10 de agosto y dejó claro que la afición chapina está ansiosa por respaldar a la Selección Nacional en casa.

El calendario de venta continuará el lunes 11 de agosto con la localidad de Tribuna, cuyo precio es de Q500. Posteriormente, el martes 12 se habilitarán los boletos para Preferencia, con un valor de Q300, y finalmente, el miércoles 13 de agosto se pondrán a disposición las entradas de General, a un costo de Q100.

Guatemala y El Salvador mantienen una histórica rivalidad en la región, y cada enfrentamiento despierta emociones intensas entre las aficiones. En esta ocasión, el duelo cobra mayor relevancia por la actualidad de ambas selecciones y el contexto de competencia en el que se enmarca la última fase para conseguir el histórico pase al Mundial.

La venta escalonada también busca brindar mayores oportunidades a los aficionados de distintas zonas y presupuestos, aunque la alta demanda anticipa que todas las localidades podrían agotarse rápidamente, tal como sucedió con Platea.

El sistema de adquisición de entradas se ha implementado en línea. A pesar de las altas demandas, las autoridades recomiendan adquirir los boletos únicamente en canales oficiales para evitar fraudes.

La rápida respuesta del público es una señal clara de lo que se espera en las gradas: un ambiente vibrante, colorido y con la pasión característica de los partidos entre chapines y cuscatlecos. El apoyo de la afición será clave para que el combinado nacional pueda afrontar el compromiso con la mayor motivación posible.

Con Platea ya agotada y el calendario de venta definido, el camino hacia el duelo entre Guatemala y El Salvador comienza a vivirse desde las taquillas, anticipando un lleno total y una fiesta futbolera que promete ser inolvidable.