Jorge Aparicio ilusionado con volver a la selección tras ser figura con Xelajú MC en la Copa Centroamericana

Más allá del triunfo, el futbolista nacional no ocultó su ilusión por volver a vestir la camiseta de la Selección de Guatemala, aunque reconoció que la decisión final está en manos del técnico Luis Fernando Tena.

"Uno se muestra, hace bien su trabajo, pero la última palabra la tiene el profe. Hay que ser respetuosos de lo que él decida. Esté o no esté, soy un aficionado más de la selección. Si le va bien a la selección, le va bien al futbol de Guatemala", expresó Aparicio al finalizar el partido.

El jugador, que ya ha tenido participación con el combinado nacional en procesos anteriores, afirmó que seguirá trabajando a la espera de una nueva oportunidad:

“Seguiré a la espera, si estoy o no. Siempre le desearé lo mejor a la selección”, agregó con humildad y compromiso.

Durante el partido contra Águila, Aparicio fue clave en la recuperación de balón, la distribución del juego y en aportar liderazgo en un encuentro que exigió mucho del equipo quetzalteco. Además, marcó el primer gol del triunfo.

La victoria, según comentó, tuvo un sabor especial gracias al respaldo de los aficionados que viajaron largas distancias para apoyar al equipo.

“Sabe mejor este tipo de triunfo, que nuestra afición viaje más de 200 kilómetros. Es lindo ganar así. Sabíamos la importancia de este partido y lo logramos con entrega y sacrificio”, aseguró.

Valora el esfuerzo colectivo del plantel

“Más allá del gol, me quedo con el sacrificio del grupo. Enfrentamos a un buen equipo, con jugadores de experiencia, pero supimos resistir y ser contundentes cuando fue necesario. Eso es Xelajú, esa es la mística que siempre complica a los rivales”.

Aparicio resaltó la importancia del próximo duelo frente al Real Estelí de Nicaragua, el cual consideró una “final más”: “No hemos conseguido nada aún. Se viene una final contra Estelí. Tenemos que ganar sí o sí, con esa victoria estaríamos clasificando y ese es el objetivo de este grupo: pelear por instancias finales”.

Sobre su sociedad en el medio campo con Jesús López, destacó la intensidad y presión que ambos aportan: “La dupla con Chucho ha sido clave. Es un gran jugador, intenso en la presión alta y media, y siempre es importante tener ese tipo de jugadores en el equipo”.

Por ahora, Aparicio se mantiene enfocado en el torneo internacional con Xelajú, pero con la mirada puesta en un posible regreso a la Bicolor. Con actuaciones como la de esta jornada, el mediocampista sigue tocando la puerta de la Selección Nacional.