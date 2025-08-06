Xelajú MC vs Águila en vivo: sigue el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

Xelajú MC vs Águila en vivo: sigue el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Xelajú MC y el Club Deportivo Águila se enfrentan este miércoles en el estadio Cementos Progreso, en el marco de la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

|

Afición de Xelajú MC vive con alegría la previa para el partido contra Águila, de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Afición de Xelajú MC vive con alegría la previa para el partido contra Águila, de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

En medio de un gran ambiente, los seguidores del equipo quetzalteco hicieron el viaje hasta la capital para hacer sentir la localía en un recinto ajeno a su hogar habitual, el estadio Mario Camposeco.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro llega motivado tras debutar con una victoria de 0-2 frente al Club Hércules, también de El Salvador, y buscará sumar su segundo triunfo del certamen para acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

Consciente de la importancia del encuentro, Villatoro alineará a sus mejores hombres con la intención de asegurar los tres puntos y consolidarse en el grupo D, donde actualmente comparte el liderato con Olimpia de Honduras, ambos con tres unidades.

Para el conjunto salvadoreño Águila, este será su primer partido en el torneo de clubes de la Concacaf, por lo que intentará iniciar con buen pie ante un Xelajú que llega con ritmo y confianza.

Clock icon 06 de agosto 2025, 19:23h

Afición respalda a su equipo

Un buen número de seguidores quetzaltecos hicieron el viaje para alentar a su equipo en la aventura internacional en la Copa Centroamericana 2025

Clock icon 06 de agosto 2025, 19:54h

Seguidores del Club Águila ponen el ambiente

Los aficionados del Club Deportivo Águila del Salvador muestran su apoyo a su equipo en el debut en la Copa.

Foto Prensa Libre: Esbin García

ESCRITO POR:
Fernando López R.
Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Xelajú MC 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre