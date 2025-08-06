Xelajú MC vs Águila en vivo: sigue el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf

En medio de un gran ambiente, los seguidores del equipo quetzalteco hicieron el viaje hasta la capital para hacer sentir la localía en un recinto ajeno a su hogar habitual, el estadio Mario Camposeco.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro llega motivado tras debutar con una victoria de 0-2 frente al Club Hércules, también de El Salvador, y buscará sumar su segundo triunfo del certamen para acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

Consciente de la importancia del encuentro, Villatoro alineará a sus mejores hombres con la intención de asegurar los tres puntos y consolidarse en el grupo D, donde actualmente comparte el liderato con Olimpia de Honduras, ambos con tres unidades.

Para el conjunto salvadoreño Águila, este será su primer partido en el torneo de clubes de la Concacaf, por lo que intentará iniciar con buen pie ante un Xelajú que llega con ritmo y confianza.

06 de agosto 2025, 19:23h Afición respalda a su equipo



Un buen número de seguidores quetzaltecos hicieron el viaje para alentar a su equipo en la aventura internacional en la Copa Centroamericana 2025

06 de agosto 2025, 19:54h Seguidores del Club Águila ponen el ambiente



Los aficionados del Club Deportivo Águila del Salvador muestran su apoyo a su equipo en el debut en la Copa.

Foto Prensa Libre: Esbin García