Guatemala vs El Salvador: ¡Todo vendido! Frustración y tristeza en la aventura por la compra de los boletos

Guatemala y El Salvador medirán fuerzas en la primera fecha del calendario de la eliminatoria al Mundial 2026, en el estadio Cementos Progreso, donde la afición jugará un papel clave con su apoyo.

Sin embargo, la experiencia de compra generó frustración y tristeza en un buen número de guatemaltecos que no lograron conseguir entradas a través de la plataforma asignada.

Desde muy temprano, los seguidores nacionales esperaron su turno virtual, pero completar la compra fue todo un reto en los diferentes días asignados para la venta de localidades.

Este miércoles fue el último día de venta, correspondiente al sector general. Prensa Libre comprobó que, incluso conectándose antes de las 10 horas, después de varios minutos de espera la aplicación abrió la opción de compra, pero las entradas ya estaban agotadas.

A las 10.06 horas ya no era posible adquirir boletos. Según la Fedefut, cada persona podía comprar un máximo de cinco, presentando la constancia del DPI.

Para el encuentro se pusieron a la venta 11 mil boletos. Directivos de la Fedefut confirmaron durante la semana que jugar en el Cementos Progreso les representó una pérdida de Q3 millones.

Tradicionalmente, la casa de la Selección Nacional ha sido el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde en los últimos partidos se pusieron a disposición 18 mil entradas. Sin embargo, el Estadio Nacional está en remodelación y se espera que vuelva a estar habilitado a inicios del próximo año.

Imagen del intento de compra de boletos a las 10:06 am del miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre).

Reacciones de aficionados a la Selección de Guatemala

En las redes sociales de Prensa Libre, los seguidores de la Selección compartieron sus opiniones sobre la venta de boletos.

Yimson Cifuentes comentó: “No hay entradas al estadio, las tienen revendedores, políticos e ‘influencers’”.

“Ahora, como ven el panorama más claro, todos quieren apoyar; como ven que la Sele está a un paso de lograr la hazaña y esta es una oportunidad única e inmensa que no tendremos en mucho tiempo. Y, de no lograrse, quién sabe cuántas generaciones más habrá que esperar”, agregó.

Por su parte, Salvador Díaz indicó: “Es triste para el aficionado de la Selección de Futbol no tener la oportunidad de verlos jugar en Guatemala con cierta frecuencia, como era antes. Los partidos amistosos solo los juegan en Estados Unidos —lo que deja buenos ingresos en dólares a la Federación— y los oficiales, porque no pueden, no los juegan aquí”.

Miguel A. Mejía escribió: “Eso de revendedores pasa en cualquier lado, hasta en EE. UU. La diferencia es que hay miles de boletos y siempre uno encuentra lugar. Pero es raro que se acaben tan rápido; tal vez sean unos 3 mil no más. ¡No entiendo!”.