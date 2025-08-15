Técnico guatemalteco Juan José Chang logra segunda clasificación al Mundial Sub-17 femenino con Samoa

El guatemalteco Juan José Chang continúa haciendo historia en el futbol de Samoa, tras conseguir su segunda clasificación a una Copa del Mundo.

Chang llegó en el 2015 a Nueva Zelanda para continuar su carrera como futbolista profesional y militó en Western Suburbs, Canterbury United Dragons y Coastal Spirit.

Tras su retiro como jugador, inició su carrera como entrenador y alcanzó importantes logros. En Nueva Zelanda dirigió al Coastal Spirit SAS FC, con el que conquistó 18 campeonatos, dirigió 108 partidos y ganó 101. Además, fue reconocido en cuatro ocasiones como Entrenador Femenino del Año.

Ese desempeño lo llevó a dirigir todas las categorías femeninas de la selección de Samoa, convirtiéndose en el segundo guatemalteco en dirigir una selección nacional distinta a Guatemala, después de Palmiro Salas, quien estuvo al frente de Belice.

En el 2024, Chang realizó un exhaustivo trabajo de escauteo y logró clasificar por primera vez a Samoa a un Mundial, con la selección femenina Sub-17 que disputará la Copa del Mundo de octubre en Marruecos, del 17 de octubre al 8 de noviembre, en el grupo D junto a Canadá, Francia y Nigeria.

Un año después, y a dos meses de debutar en esa cita, Chang consiguió un nuevo hito: la clasificación al Mundial Sub-17 del próximo año. Lo hizo en el Campeonato Femenino Sub-17 de la Confederación de Futbol de Oceanía, al golear como local a Islas Salomón.

Chang celebra junto a su equipo técnico y jugadoras, la segunda clasificación a una Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: Samoa Football).

“Estamos a dos meses de jugar nuestro primer Mundial y ya logramos la clasificación para el siguiente año; estoy muy contento por este nuevo logro”, expresó Chang.

El campeonato de esta categoría se disputará cada año, lo que permitió a Samoa asegurar su segunda participación antes de estrenarse en la primera. Este doble boleto mundialista reafirma el trabajo de Chang como director técnico y responsable de todos los procesos del futbol femenino samoano.