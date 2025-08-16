Video | Así fueron los goles del Barcelona en la victoria contra Mallorca en la Liga española

El Barcelona inició con buen pie la temporada 2025-2026 de LaLiga al vencer 3-0 al Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix, en el partido correspondiente a la jornada 1. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron contundencia en el arranque del encuentro y supieron controlar el ritmo hasta asegurar los primeros tres puntos del campeonato.

La apertura del marcador llegó temprano. Al minuto 7, Lamine Yamal filtró un pase preciso que dejó a Raphinha en posición inmejorable para batir al arquero local. El brasileño no falló y con un disparo colocado puso el 1-0, reflejando la superioridad culé en el arranque.

El dominio blaugrana se amplió rápidamente. Ferran Torres aprovechó un balón dentro del área al 23’ y con un remate certero aumentó la ventaja 2-0, dejando en desventaja a un Mallorca que no encontraba respuesta ni en defensa ni en ataque. El gol fue acompañado de la polémica, ya que no se detuvo el balón por un jugador que se encontraba tirado por un pelotazo que recibió en la cabeza.

El panorama para los locales empeoró pocos minutos después. Al 33’, Manu Morlanes fue expulsado tras una fuerte entrada en el mediocampo, lo que condicionó aún más el juego del conjunto bermellón. Apenas seis minutos más tarde, al 39’, Vedad Muriqi también vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con nueve hombres antes del descanso.

Con esa diferencia numérica, Barcelona controló el partido sin necesidad de acelerar demasiado. La posesión de balón fue claramente favorable a los visitantes, que se dedicaron a mover la pelota y evitar cualquier intento de reacción del rival.

En la segunda mitad, el Mallorca intentó cerrar espacios y evitar una goleada en contra, mientras que los culés administraron el resultado con solvencia. Flick aprovechó para rotar piezas y dar minutos a varios jugadores, consciente de la temporada larga que se avecina.

Cuando parecía que el resultado quedaría en 2-0, apareció la magia de Lamine Yamal. En el minuto 94, el joven atacante recibió el balón en las afueras del área y sacó un disparo al ángulo imposible para el guardameta, firmando el 3-0 definitivo con un auténtico golazo que selló la noche en Son Moix.

Con esta victoria, el Barcelona suma sus primeros tres puntos de la temporada y arranca la defensa del título con autoridad. El equipo de Flick mostró solidez en todas sus líneas, mientras que Mallorca inicia LaLiga con una derrota marcada por dos expulsiones que condicionaron el desarrollo del encuentro.

