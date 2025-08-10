VIDEO | Así fueron los goles del Barcelona que arrasa sobre el Como de Italia en la disputa del trofeo Joan Gamper

El Barcelona cerró su pretemporada con una exhibición futbolística en el Trofeo Joan Gamper 2025, imponiéndose por un contundente 5-0 al Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff. El duelo sirvió como presentación oficial ante la afición culé y dejó grandes sensaciones de cara al inicio de LaLiga.

Los dirigidos por Hansi Flick salieron decididos a imponer condiciones desde el pitazo inicial. Apenas transcurrían 21 minutos cuando Fermín López abrió el marcador con un disparo certero. El joven mediocampista repetiría la fórmula al minuto 35, firmando su primer doblete de la noche.

El vendaval ofensivo azulgrana no se detuvo ahí. Solo dos minutos después del segundo tanto de Fermín, Raphinha amplió la ventaja con un remate preciso, colocando el 3-0 en el marcador. El público disfrutaba de un fútbol vistoso y vertical.

Antes del descanso, llegó otro momento de euforia para los culés: Lamine Yamal, joya de la cantera, marcó el cuarto gol al minuto 42 tras una gran jugada individual. Con un 4-0 al descanso, el partido ya estaba prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad, el guion continuó favorable para el Barcelona. Al 49’, Lamine Yamal volvió a hacerse presente en el marcador, sellando su doblete y confirmando su condición de figura del encuentro. Su desparpajo y talento encendieron las gradas del Johan Cruyff.

Otra de las notas destacadas fue la actuación de Marcus Rashford, quien se está ganando la confianza de Flick. El inglés mostró movilidad, visión de juego y firmó una asistencia que contribuyó a la goleada, dejando claro que quiere ser pieza importante esta temporada.

Con el marcador asegurado, Hansi Flick dio minutos a varios jóvenes de La Masia, quienes buscarán ganarse un lugar en la plantilla a lo largo del curso. La afición ovacionó el ingreso de las promesas, que dejaron destellos de calidad en el tramo final.

El Barcelona ahora se enfoca en su debut en LaLiga 2025/26, que será el próximo 16 de agosto ante el Mallorca. Con la confianza al máximo, el equipo culé afronta el reto de defender su título y seguir desarrollando a las nuevas figuras que ya ilusionan a la hinchada.