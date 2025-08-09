UEFA sanciona a Flick con un partido y multa a Lewandowski y Lamine Yamal por incumplir protocolo antidopaje

La UEFA ha hecho oficial varias sanciones derivadas de incidencias ocurridas durante la pasada edición de la Champions League, que involucran al técnico alemán Hansi Flick, su asistente Marcus Sorg, y a los jugadores del Barcelona Robert Lewandowski y Lamine Yamal. El organismo del fútbol europeo detalla que las medidas responden a incumplimientos tanto de manera disciplinaria como en el estricto protocolo antidopaje que se aplica en las competiciones continentales.

En el caso del entrenador Hansi Flick, la sanción deportiva será de un partido de suspensión en la próxima edición de la Champions League. El castigo llega acompañado de una multa de 20.000 euros, que también deberá abonar el asistente téncino, Marcus Sorg. La decisión se ampara en el artículo 11(1) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, que hace referencia al incumplimiento de los principios generales de conducta.

La sanción económica a Flick y Sorg se interpreta como un mensaje claro del organismo a los cuerpos técnicos sobre la importancia de respetar las directrices y códigos de comportamiento, incluso en momentos de tensión competitiva. No se trata únicamente de infracciones relacionadas con la táctica o las decisiones de juego, sino de actitudes que, según la UEFA, atentan contra la imagen y el orden en sus competiciones.

Sanciones para Lewandowski y Yamal

Por su parte, Robert Lewandowski y Lamine Yamal, referentes ofensivos del Barcelona, han sido sancionados con una multa individual de 5.000 euros. Según el comunicado oficial, ambos fueron señalados por “incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje” y por “no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje” tras la finalización del encuentro.

Si bien el castigo no contempla suspensión de partidos para ninguno de los dos futbolistas, la sanción económica refleja la seriedad con la que el organismo trata cualquier incidencia vinculada al protocolo antidopaje. En competiciones internacionales, el cumplimiento estricto de los tiempos y procedimientos posteriores al pitazo final es obligatorio, sin excepción, y la demora injustificada es considerada una falta regulada.

El caso no implica que Lewandowski o Yamal hayan dado positivo en controles antidopaje, ya que la propia UEFA aclara que la infracción fue de carácter procedimental y no por el resultado de las pruebas. Sin embargo, el incumplimiento del protocolo constituye por sí mismo una violación reglamentaria sancionable, independientemente del desenlace de los análisis.

Este tipo de resoluciones se insertan en la política de tolerancia cero que la UEFA ha impulsado en los últimos años, tanto en materia disciplinaria como en la lucha contra el dopaje. Las sanciones, aunque de diferente naturaleza para técnicos y jugadores, buscan reforzar el mensaje de que la normativa debe ser respetada en todas sus instancias, ya sea dentro del terreno de juego o en los procesos administrativos y médicos posteriores.