¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025? La revista France Football premia a los mejores de la temporada

El premio de la revista France Football se entrega desde 2016 sin el respaldo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), institución que, desde entonces, implementó el premio The Best.

El Balón de Oro 2025 reconocerá los logros de futbolistas, hombres y mujeres, desde julio de 2024 hasta junio de 2025.

Los ganadores serán elegidos mediante una votación en la que participan 100 periodistas de diferentes países, encargados de decidir a quién se le otorga cada galardón.

El pasado jueves 7 de agosto se dio a conocer la lista de 30 jugadores nominados para la votación. Entre ellos destacan el francés Ousmane Dembélé, Vitinha y Gianluigi Donnarumma, formando parte de los nueve futbolistas del PSG que integran la nómina.

Del Barcelona aparecen cuatro jugadores: el joven delantero Lamine Yamal —principal favorito—, además de Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

El Balón de Oro (Ballon d’Or) fue creado en 1956 por la revista francesa France Football. En sus inicios, el premio solo se otorgaba al mejor futbolista europeo que jugara en un club de Europa.

En 1995 se abrió a jugadores de cualquier nacionalidad que compitieran en Europa y, desde 2007, se amplió a futbolistas de todo el mundo, sin importar en qué liga jueguen.

En la ceremonia del Balón de Oro 2025 se entregarán un total de 12 categorías, divididas entre la rama masculina y la femenina.

Un aficionado toma una fotografía del balón de oro (Foto Prensa Libre: EFE)

Premios principales para ambas ramas (hombre y mujer):