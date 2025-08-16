Real Madrid vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó en empate a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Real Madrid?
El sorteo del fixture determinó que el Derbi de Madrid entre Real Madrid y Atlético de Madrid se dispute en la jornada 7.
Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Real Oviedo: 24 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Valencia: 24 de agosto – 09:00 horas
- Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto – 11:30 horas
- Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre – 10:30 horas
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Osasuna, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas