Apertura 2025 | Así marcha la tabla de posiciones luego de los primeros disputados en la jornada 5

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 ya dejó sus primeros movimientos en la tabla de posiciones, aunque no logró arrebatarle el liderato a Mixco, que con 12 puntos continúa como el equipo más sólido del certamen en estas primeras fechas.

A pesar de aún no jugar en esta jornada, el conjunto chicharronero permanecerá una jornada más en la cima, gracias a la ventaja de un punto sobre Municipal, que también tuvo una destacada actuación y logró sumar tres unidades jugando en condición de visitante, alcanzando así 11 puntos y consolidándose en el segundo lugar.

Aurora, por su parte, también salió victorioso en esta fecha y con ello escaló a la tercera casilla. Los aurinegros llegaron a 10 puntos, confirmando el buen arranque que han tenido tras su regreso a la Liga Nacional y manteniéndose cerca de los punteros en la parte alta de la clasificación.

En la cuarta posición aparece Antigua GFC con 9 puntos, manteniendo su constancia en la zona de privilegio. El cuadro colonial sigue siendo uno de los principales protagonistas en estas primeras cinco jornadas, con un rendimiento que lo coloca como candidato a pelear por los puestos de liguilla.

Achuapa logró sumar una unidad tras empatar en su compromiso, lo que lo dejó en la quinta posición con 6 puntos. Más abajo, Comunicaciones y Marquense comparten la suma de 5 unidades, aunque por diferencia de goles se mantienen sexto y séptimo respectivamente.

En la parte baja de la tabla, Malacateco, Cobán Imperial y Xelajú se encuentran igualados con 4 puntos cada uno. Los toros son octavos, los príncipes azules novenos y los chivos décimos, todos urgidos de victorias para no seguir cediendo terreno en las siguientes jornadas.

Mictlán, con apenas 2 unidades, ocupa la penúltima casilla. Mientras que Guastatoya no logra levantar cabeza y sigue hundido en el último lugar con tan solo un punto, siendo hasta ahora la mayor sorpresa negativa del torneo.

Con estos resultados, la jornada 5 todavía tiene partidos por disputarse, pero los primeros choques ya comienzan a perfilar a Mixco como un equipo serio en la pelea por el liderato. Sin embargo, Municipal y Aurora se mantienen al acecho y prometen una lucha cerrada en la parte alta de la clasificación.