Comunicaciones festeja su aniversario 76 con una goleada sobre Marquense en el Cementos Progreso

Comunicaciones celebró a lo grande su aniversario número 76 con un triunfo contundente de 3-0 frente a Marquense en el estadio Cementos Progreso, escenario al que regresaron después de cumplir una suspensión en el torneo pasado. Los cremas aprovecharon el marco de la fiesta de su afición para sumar tres puntos más en el Apertura 2025.

El primer tanto llegó temprano en el partido, cuando al minuto 15 el mexicano Brian Martínez estuvo atento a un rebote que dejó el portero Mynor Álvarez y envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las gradas. Ese gol marcó el inicio de un dominio total del conjunto albo.

Minutos más tarde apareció Erick “El Kuki” Lemus, uno de los jugadores más destacados en las últimas jornadas, para ampliar la ventaja con un remate de cabeza bien colocado que no encontró respuesta de Álvarez. Con dos goles de diferencia, Comunicaciones tomó confianza y manejó los tiempos del encuentro.

Marquense intentó reaccionar y tuvo en Diego Casas, exjugador crema, a su principal referente en ataque. El delantero logró anotar en dos ocasiones, pero ambas fueron invalidadas por posición adelantada, manteniendo el arco de los albos en cero.

El tercer y definitivo gol llegó en la segunda parte. Lynner García sacó un disparo potente al costado del portero de Marquense y selló la goleada a favor de los dirigidos por Roberto Hernández.

Ese tanto sentenció las aspiraciones del cuadro visitante. El partido, de principio a fin, estuvo bajo el control de Comunicaciones. El conjunto albo mostró solidez en defensa y contundencia en ataque, lo que le permitió sumar tres puntos en casa y dejar atrás el empate que obtuvo en el clásico nacional de la jornada anterior.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió al minuto 76, cuando la afición desplegó una gran manta con los números “7” y “6”, en alusión a los años de historia del club. El estadio se unió en cánticos y aplausos para acompañar la celebración de la institución crema.

Con este resultado, Comunicaciones no solo consiguió una victoria significativa en lo deportivo, sino también un triunfo cargado de simbolismo en medio de la conmemoración de su aniversario. La goleada sobre Marquense suma a la confianza del equipo bajo la dirección técnica de Roberto Hernández.