Xelajú fue contundente y goleó 5-0 a Guastatoya

Xelajú no tuvo piedad de Guastatoya y lo pasó por arriba por 5 a 0 en el estadio Mario Camposeco, en un partido válido por la fecha 5 del Apertura. Antonio López (5′ 1T), Claudio de Oliveira (0′ 2T), Steven Cárdenas (28′ 2T), Derrikson Quirós (41′ 2T) y Romario da Silva (42′ 2T) fueron los autores del aplastante triunfo del equipo local.

Antonio López se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Xelajú metió 1 gol.

Steven Cárdenas se destacó también en el estadio Mario Camposeco. El atacante de Xelajú anotó 1 gol.

El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, propuso una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Antonio López, Jorge Aparicio, Claudio de Oliveira y Yilton Díaz en el medio; y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ariel Sena salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Dilan Palencia, Herberth Morales, Ricardo Blanco, Alejandro Cabral y Keyner Agustín en defensa; Denilson Sánchez, Yordin Hernández, Nelson García y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine en la delantera.

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mario Camposeco.

En la siguiente fecha Xelajú se enfrentará de visitante ante Municipal, mientras que Guastatoya jugará de local frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 7 puntos y se ubica en el sexto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 1 unidad y está en el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

68′ 2T – Salieron Claudio de Oliveira por Romario da Silva, Pedro Báez por Steven Cárdenas y Yilton Díaz por Elmer Cardoza

77′ 2T – Salió Antonio López por Ludwin Reyes

78′ 2T – Salió Jorge Aparicio por Juan Cardona

Amonestado en Xelajú:

44′ 1T Claudio de Oliveira

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salió Keyner Agustín por Víctor Armas

48′ 2T – Salió Alejandro Cabral por Hristopher Robles

57′ 2T – Salió Ariel Lon por Víctor Ávalos

80′ 2T – Salió Yordin Hernández por Yordi Aguilar

Amonestados en Guastatoya: