Fredy Pérez por Luis Morán, la novedad en la convocatoria de Tena a la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala ya comenzó a perfilarse para la última ronda de la Eliminatoria rumbo al Mundial, y este domingo el técnico mexicano Luis Fernando Tena dio a conocer su primera convocatoria con un total de 18 jugadores nacionales para el primer microciclo de trabajo, que se desarrollará del 18 al 23 de agosto.

Los llamados provienen en su mayoría de los equipos de Comunicaciones, Antigua y Municipal, conjuntos que han mostrado regularidad en el inicio del torneo local y que aportan la base de esta primera nómina. La lista marca el punto de partida para lo que será la preparación rumbo a los duelos oficiales de la fase final de la clasificación.

Entre las principales novedades destaca el regreso de Freddy Pérez, guardameta de Comunicaciones, quien vuelve a ser tomado en cuenta por Tena luego de recuperarse de una lesión que lo había dejado fuera en los últimos meses. Su retorno significó también la baja de Luis Morán, arquero que había ocupado ese puesto en convocatorias anteriores como sustituto del capitalino.

Otro de los aspectos llamativos de esta primera convocatoria es la ausencia de jugadores de Xelajú MC. En procesos recientes, Elmer William Cardoso había sido un habitual en la lista de Tena, sin embargo, en esta ocasión no fue considerado por el estratega mexicano.

La convocatoria responde al inicio de los trabajos que se enfocarán en la parte táctica y en la evaluación del rendimiento actual de cada futbolista. El objetivo es comenzar a definir la base del plantel que disputará los compromisos de la última etapa clasificatoria, donde Guatemala buscará asegurar un boleto histórico a la Copa del Mundo.

Este primer microciclo permitirá a Tena observar de cerca a los jugadores en entrenamientos y plantear los primeros esquemas para los partidos que se avecinan. El grupo se concentrará en la ciudad capital durante cinco días antes de regresar a sus clubes para la continuidad del torneo local.

La expectativa se mantiene alta en torno al trabajo de la Selección, ya que la fase que inicia representa el reto más importante del proceso de Luis Fernando Tena desde su llegada al banquillo nacional.