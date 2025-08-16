VIDEO | Doblete de Ordóñez y gol de Rubio Rubín destacan la jornada de guatemaltecos en la USL

Los futbolistas guatemaltecos siguen marcando diferencia en el extranjero, esta vez en la United Soccer League (USL), donde dos atacantes chapines se hicieron presentes en el marcador con sus respectivos equipos durante la más reciente jornada.

Arquímides Ordóñez fue la gran figura del Loudoun United al convertir un doblete en la victoria de su equipo. El delantero chapín se mostró con gran eficacia frente al arco rival y fue determinante para que su club se quedara con los tres puntos en condición de local.

El primer tanto de Ordóñez llegó tras una jugada colectiva bien elaborada, en la que definió con potencia dentro del área. Minutos más tarde, volvió a hacerse presente con una anotación que selló su doblete y que terminó inclinando el resultado a favor del Loudoun United.

Por su parte, Rubio Rubin también tuvo protagonismo con el Charleston Battery, donde consiguió anotar un gol clave para su equipo. El delantero guatemalteco marcó el tanto que de momento daba el empate en condición de visita, el equipo de Rubín se quedaría con la victoria y logró sumar en un duelo complicado.

El gol de Rubin llegó gracias a un certero cabezazo dentro del área. El atacante ganó la posición a su marcador y conectó con fuerza, enviando el balón al fondo de la portería para darle respiro a su equipo en un momento crucial del partido.

Con estas actuaciones, tanto Ordóñez como Rubin no solo contribuyeron a los resultados de sus equipos, sino que también continúan demostrando su capacidad ofensiva y regularidad en la liga. Ambos suman minutos valiosos en el extranjero y confirman su importancia en cada jornada.

El presente de los dos delanteros guatemaltecos genera expectativa en torno a sus próximos compromisos, ya que su rendimiento constante podría abrirles nuevas oportunidades en sus clubes e incluso con la Selección Nacional en futuras convocatorias.

La jornada en la USL dejó en claro que los chapines siguen levantando la mano fuera de Guatemala, consolidándose como piezas claves en sus equipos y representando al país con goles y actuaciones destacadas.