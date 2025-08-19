Video | Ana Lucía Martínez anota un golazo en el cierre del partido y salva al Cruz Azul de una derrota

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez vive una segunda etapa en el futbol mexicano, luego de un exitoso paso por Rayadas de Monterrey, donde ganó dos títulos en tres torneos disputados.

Para esta nueva temporada, Martínez emigró de Monterrey a la Ciudad de México para defender los colores del Cruz Azul, su undécimo equipo en el extranjero y el trigésimo en toda su carrera.

La guatemalteca llegó con grandes expectativas para aportar su buen futbol al equipo de la máquina celeste, que busca protagonismo en una liga donde no ha logrado el repunte necesario para estar en la pelea por el título.

Desde su debut frente al América, Ana Lucía Martínez mostró señales de ser la jugadora revulsiva que necesitaba en sus filas el técnico Diego Testas, al aportar rapidez por los costados y asistir en varias jugadas que han culminado en anotación.

Después de siete jornadas disputadas, Martínez ha tenido participación en todos los juegos: suma seis titularidades consecutivas, 509 minutos de juego y es dueña de la banda derecha en el ataque del conjunto cementero.

Además, acumula cuatro asistencias frente al América, Atlas, Rayadas y, recientemente, frente al Necaxa, donde tuvo una gran actuación al aportar una asistencia y anotar un golazo, su primero con el Cruz Azul en las postrimerías del partido para sellar el empate en su visita a las hidrorayos.

El Cruz Azul marcha en la undécima posición con ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Su próximo juego será el martes 28 de agosto, a las 15.45 horas, en las instalaciones de La Noria, donde recibirá al Toluca por la octava fecha del torneo mexicano.