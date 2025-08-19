El argentino Matías Rotondi es presentado como refuerzo de Cobán Imperial para el Apertura 2025

Rotondi posó con la camiseta azul de los príncipes azules en una nueva incursión en el futbol guatemalteco, tras su paso por Deportivo Malacateco y Municipal.

El delantero argentino viene de militar en el Real España, de Honduras, donde en los últimos partidos no tuvo actividad, lo que facilitó el acuerdo con el equipo que dirige el mexicano José Luis Trejo.

Durante su presentación, Rotondi expresó sentirse ilusionado y con el deseo de aportar a la causa cobanera. Destacó que buscará dar lo mejor para revertir el mal inicio de su equipo en el torneo.

En cinco jornadas, Cobán Imperial apenas ha ganado un partido, de visita frente a Guastatoya (0-1). En casa, en el estadio José Ángel Rossi, ha dejado escapar puntos, como ante Mixco (0-1) y Municipal (0-1). En la quinta fecha empató frente a Achuapa.

Con esos resultados, los cobaneros suman solo cuatro puntos y se ubican en la décima posición de la clasificación.

“Tengo varios compañeros, conozco bien la liga y espero adaptarme rápido. La mayoría ya tiene tiempo en el equipo y sé que me harán sentir bien en el grupo, por lo que ahora debo dar lo mejor de mí”, manifestó el argentino.

Además de Rotondi, también se unió al plantel el costarricense Anthony López, quien ya sabe lo que es jugar en Cobán Imperial, pues militó en el equipo en la temporada 2023-2024.