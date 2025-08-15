Guatemala vs. El Salvador | Empresa que vendió los boletos se pronuncia tras malestar de la afición y responsabiliza a la Fedefut

La polémica por la venta de entradas para el esperado duelo entre Guatemala y El Salvador sigue generando debate. Tras varios días de fuertes críticas en redes sociales, la empresa Fanaticks rompió el silencio y aclaró su rol en el proceso.

En su pronunciamiento, la compañía recalcó que su participación se limitó a la comercialización de los boletos mediante una plataforma “segura y ágil”, desligándose de cualquier responsabilidad sobre la organización del evento. Según explicó, las decisiones relacionadas con la cantidad de entradas, las modalidades de venta y las fechas corresponden únicamente a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut).

“Las decisiones sobre la cantidad de entradas disponibles, los canales de distribución, las fechas y las modalidades de venta son definidas exclusivamente por el promotor u organizador del evento”, señala el comunicado, en el que se deja claro que la Fedefut es la única responsable de la logística.

Pese a ello, el malestar de los aficionados continúa, ya que muchos no lograron conseguir entradas para el clásico centroamericano. Fanaticks reconoció que la demanda fue mucho mayor que la disponibilidad, lo que hizo imposible cubrir las expectativas del público.

“Nuestra función como empresa de ticketería es poner a disposición del público el inventario de boletos que nos asignan los organizadores. En esta ocasión, la demanda fue extraordinariamente alta desde el momento de apertura”, agrega el comunicado.

La Fedefut había anunciado la venta de 13 mil boletos, los cuales se agotaron en cuestión de horas, lo que dejó a miles de hinchas frustrados y cuestionando tanto a la Federación como a la plataforma de venta.

Hasta el momento, la Fedefut no ha emitido respuesta alguna a este comunicado, ni ha explicado a la afición cómo fue la coordinación de la venta ni ha aclarado cómo fue que los boletos se agotaron en tan solo minutos, dejando a muchos aficionados sin poder adquirir su entrada para apoyar a la Bicolor.