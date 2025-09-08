Panamá vs. Guatemala: “Santis para mí es el diferencial de esta selección”, asegura Christiansen

El estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá será el recinto deportivo donde canaleros y guatemaltecos se disputen los tres puntos.

Para este duelo, la Azul y Blanco llega con 0 unidades luego de caer en su debut 0-1 en el estadio Cementos Progreso frente a su similar de El Salvador.

Por su parte, el cuadro de Panamá lleva un punto tras empatar en su estreno frente a Surinam 0-0 en condición de visitante en Paramaribo.

Para este encuentro, tanto panameños como chapines llegan con la necesidad de sumar los tres puntos y así seguir en la lucha por alcanzar el primer puesto que los puede llevar a la cita mundialista a jugarse el próximo año.

Sin lugar a duda, el cuadro que dirige el técnico danés Thomas Christiansen lleva la mayor presión por ser el favorito, jugando de local y siendo el máximo candidato a llevarse el primer lugar del grupo A.

El técnico de Panamá habla antes del crucial encuentro respecto al cuadro bicolor, mencionando: “La experiencia que espero es el equipo de Copa Oro, un muy buen equipo, un equipo muy sólido, competitivo que por méritos propios consiguió lo que consiguió y es lo que preparé a mis jugadores”.

El seleccionador también destaco el aporte del jugador de la Antigua GFC Óscar “Lelito” Santis, expresando: “Santis para mí es el diferencial de esta selección”.

De igual manera, expresó en conferencia de prensa: “Estamos preparados tanto física como mentalmente para este partido; sabemos también la exigencia que es ganar en casa; también somos el equipo que tiene que tomar esa iniciativa, llevar el control y, por supuesto, ganar”, expresó el danés.

Bajas para el encuentro

Por el lado del cuadro local Christiansen confirmo la baja del defensa Edgardo Fariña, mientras que Luis Fernando Tena no podrá contar con Stheven “el pelón“ Robles tras lesionarse en el primer juego frente a El Salvador y salir en el primer tiempo por lesión.

El encuentro entre la Azul y Blanco y Panamá será a las 19:30 horas de Guatemala, donde el seleccionado guatemalteco buscará dar la sorpresa y traer 3 puntos finales de Panamá en busca de su clasificación.