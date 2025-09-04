Guatemala vs El Salvador EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido rumbo al Mundial 2026

EN DIRECTO

Deportes

Guatemala vs El Salvador EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido rumbo al Mundial 2026

Guatemala arranca su camino en la ronda final de la eliminatoria al Mundial 2026 en el estadio Cementos Progreso contra El Salvador.

|

Guatemala vs El Salvador ya se vive en el estadio Cementos Progreso.

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el partido que dará inicio a la ronda final de las eliminatorias al Mundial 2026.

El duelo se realizará en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

Clock icon 04 de septiembre 2025, 17.48h

En qué lugares se podrá ver gratis el partido de Guatemala contra El Salvador

Este 4 de septiembre, la población de Guatemala está expectante por el partido de la selección contra El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, lo que supone una nueva oportunidad para que la Bicolor logre el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.

El encuentro corresponde a la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026.

En distintos puntos del país se ha anunciado la instalación de pantallas gigantes para que nadie se pierda el esperado encuentro de la Bicolor.

Según información del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), se instalarán pantallas gigantes en los centros deportivos de la ciudad capital, entre ellos:

  • Parque Erick Barrondo
  • Campo Marte
  • La Roosevelt
  • Gerona
  • Parque de la Paz
  • Zona 21
Clock icon 04 de septiembre 2025, 17.30h

Panamá no puede contra Surinam

Los dos rivales de Guatemala empatan sin goles en su estreno en la eliminatoria. El resultado es favorable para el combinado guatemalteco.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Futbol nacional Selección de El Salvador Selección de Guatemala 
