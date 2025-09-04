EN DIRECTO
Deportes
Guatemala vs El Salvador EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido rumbo al Mundial 2026
Guatemala arranca su camino en la ronda final de la eliminatoria al Mundial 2026 en el estadio Cementos Progreso contra El Salvador.
Guatemala vs El Salvador ya se vive en el estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Henry Martínez)
Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el partido que dará inicio a la ronda final de las eliminatorias al Mundial 2026.
El duelo se realizará en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.
En qué lugares se podrá ver gratis el partido de Guatemala contra El Salvador
Este 4 de septiembre, la población de Guatemala está expectante por el partido de la selección contra El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, lo que supone una nueva oportunidad para que la Bicolor logre el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.
El encuentro corresponde a la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026.
En distintos puntos del país se ha anunciado la instalación de pantallas gigantes para que nadie se pierda el esperado encuentro de la Bicolor.
Según información del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), se instalarán pantallas gigantes en los centros deportivos de la ciudad capital, entre ellos:
- Parque Erick Barrondo
- Campo Marte
- La Roosevelt
- Gerona
- Parque de la Paz
- Zona 21
Panamá no puede contra Surinam
Los dos rivales de Guatemala empatan sin goles en su estreno en la eliminatoria. El resultado es favorable para el combinado guatemalteco.