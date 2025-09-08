Panamá vs Guatemala: Dónde ver el partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

La Selección de Guatemala tendrá este lunes 8 de septiembre una dura visita al Estadio Rommel Fernández, donde enfrentará a Panamá por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de 2026. El duelo está programado para las 19:30 hora y promete ser uno de los más atractivos de la fecha en la región.

Ambas selecciones llegan con necesidades distintas luego de la primera jornada. Guatemala perdió en su debut ante El Salvador y está obligada a sumar para no rezagarse en la clasificación. Panamá, por su parte, buscará ratificar su condición de favorito y hacer valer su localía en la capital canalera.

El encuentro será transmitido en exclusiva por la señal de Tigo Sports para Guatemala, tanto en televisión por cable como en su aplicación digital, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada detalle del partido. Además, el juego contará con cobertura en tiempo real a través de plataformas digitales y redes sociales oficiales de la Concacaf.

El historial reciente entre ambos equipos refleja la dificultad que tiene Guatemala para sacar puntos en suelo panameño. En su última visita al Rommel Fernández, la Azul y Blanco cayó 3-0 en la Nations League, por lo que este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad de revancha.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena han mostrado variantes en su esquema en los entrenamientos previos y esperan aprovechar los espacios que pueda dejar Panamá al adelantar líneas. El objetivo es mantener mayor control de la pelota y evitar los errores que costaron caro en la primera fecha contra El Salvador.

Del lado canalero, jugadores como Adalberto Carrasquilla, Cecilio Waterman e Ismael Díaz destacan como piezas clave para intentar romper el orden defensivo guatemalteco. La presión alta y la velocidad en ataque son las principales armas que intentará utilizar el conjunto local.

El apoyo de la afición también será un factor importante. Cientos de guatemaltecos residentes en Panamá y en países cercanos ya confirmaron su presencia en el Rommel Fernández, buscando alentar a la Bicolor en un partido que podría ser determinante en sus aspiraciones mundialistas.

Panamá vs Guatemala no solo será un duelo de puntos, sino también un choque de estilos y aspiraciones. La transmisión por Tigo Sports permitirá a los seguidores vivir la emoción en directo y acompañar a la Azul y Blanco en su búsqueda por sorprender en territorio canalero.