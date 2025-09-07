Luis Fernando Tena analiza el reto ante Panamá y apunta a corregir errores de la Bicolor

El entrenador de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, brindó sus impresiones en la víspera del partido contra Panamá por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo al 2026. El técnico mexicano reconoció la dificultad del compromiso en el estadio Rommel Fernández, pero aseguró que su equipo llega consciente de lo que debe mejorar tras la derrota sufrida ante El Salvador.

Tena explicó que, aunque su alineación suele mantener la base de jugadores habituales, podrían presentarse algunas variantes respecto al duelo anterior. “La alineación casi siempre se repite, salvo alguna lesión o situación puntual. Sí puede haber cambios en relación al partido contra El Salvador, porque es un encuentro totalmente distinto, pero manteniendo siempre la misma estructura y la misma idea de juego”, afirmó.

Sobre el análisis de la caída ante los salvadoreños, el entrenador aceptó que la ansiedad jugó un papel clave en el desempeño del equipo. “Las ganas de ganar y de agradar nos llevaron a caer en precipitaciones. Queríamos meter el pase de gol desde muy lejos o disparar desde 40 metros. No elaboramos como solemos hacerlo y además nos encontramos con un portero en gran noche”, señaló.

El estratega subrayó que el grupo no busca excusas en la derrota y que todo se centra en mejorar lo que no salió bien. “Fue una derrota muy dolorosa, estamos muy conscientes de ello. No pensamos en la suerte ni en el merecimiento, sino en lo que debemos corregir. Tenemos que volver a lo que sabemos hacer”, comentó.

Con respecto al plan de juego frente a Panamá, Tena insistió en la importancia de la posesión de la pelota para neutralizar el poder ofensivo de los canaleros. “Panamá presiona mucho desde el inicio, por eso debemos conservar la pelota el mayor tiempo posible y darle buena circulación. Si lo hacemos, tendremos opciones de llegar al gol, porque todo equipo que ataca tanto también deja espacios atrás”, apuntó.

El entrenador también se mostró consciente de la fortaleza de Panamá jugando en casa, pero confía en que Guatemala pueda aprovechar los espacios que deje su rival. “Ellos tienen un gran equipo, pero si nosotros logramos tener la calma y jugar como sabemos, podemos hacer daño”, declaró.

Finalmente, Tena agradeció el apoyo que ha recibido la Selección en cada uno de sus desplazamientos. “Muy contento por el respaldo de la afición. Lo vimos en nuestro estadio, en el aeropuerto de Guatemala, ahora aquí en Panamá. Ese apoyo nos compromete aún más a dar lo mejor en la cancha”, expresó.

Guatemala y Panamá se enfrentarán este lunes en el estadio Rommel Fernández, en un duelo que marcará la segunda presentación de ambas selecciones en la actual eliminatoria de Concacaf. La Bicolor buscará sumar sus primeros puntos y recuperar terreno en la clasificación.