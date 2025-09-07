“Estamos listos para competir”, dice Pinto antes de viajar a Panamá para el juego de la segunda fecha de la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala emprendió su viaje rumbo a Panamá este domingo por la tarde, con la ilusión de sumar puntos importantes en la jornada 2 de la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026.

A las 11 de la mañana, el bus que trasladaba a los jugadores desde las instalaciones de la FEDEFUT llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde tomarían el vuelo con destino a la capital panameña, programado para las 13:00 horas.

Previo a abordar el avión, el capitán del equipo, José Carlos Pinto, aseguró que el plantel estaba preparado y motivado para el enfrentamiento ante Panamá. “Físicamente el equipo está bien, en un buen tono, nos hemos recuperado del desgaste que tuvimos el jueves. Gracias a Dios estamos listos para competir mañana”, comentó Pinto.

El recibimiento de la afición no se hizo esperar. Varios seguidores se acercaron al aeropuerto para despedir a los jugadores, pedir fotografías y brindar palabras de aliento antes del viaje.

“La esperanza no se pierde, pueden dar un buen resultado allá en Panamá y yo pienso que van a quedar 2-1 en favor de Guatemala”, expresó Gustavo López, uno de los fanáticos presentes.

Otros seguidores, incluso algunos que también viajaban a Panamá, aprovecharon para tomarse fotos con los futbolistas y mostrar su apoyo. “Es un sueño para nosotros que Guatemala llegue al Mundial y aquí estamos apoyándolos”, afirmó una aficionada.

Erick "Kuki" Lemus hará el viaje supliendo a Stheven Robles por lesión. (Foto: Prensa Libre, Daniel Samayoa)

Este lunes, Guatemala se medirá a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, un partido clave dentro de esta recta final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. El equipo nacional aún deberá enfrentar a Surinam y El Salvador en las próximas jornadas para mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial.

Con la moral alta y el respaldo de la afición, la Bicolor busca mostrar su mejor versión en territorio panameño y sumar puntos que les permitan mantener la pelea por un boleto rumbo a United 2026.