Panamá vs. Guatemala: ¿Quiénes serán los árbitros que dirigirán este crucial duelo de la Concacaf?

El partido entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la jornada 2 de la eliminatoria mundialista rumbo al 2026, ya tiene confirmada la cuarteta arbitral que estará a cargo del encuentro. La Concacaf designó a un grupo de jueces hondureños para impartir justicia en este compromiso clave.

El árbitro central será Héctor Said Martínez Sorto, uno de los colegiados más experimentados de la región. Con múltiples apariciones en torneos internacionales y eliminatorias, Martínez Sorto será el encargado de mantener el control en un duelo que se anticipa intenso y con mucha presión en ambos lados.

Acompañando al central estarán Walter Enrique López Ramos y Christian Jesús Ramírez Soto, quienes cumplirán la función de asistentes de línea. Ambos cuentan con recorrido en competencias de alto nivel y su presencia busca garantizar decisiones acertadas en las jugadas más cerradas.

El cuarto árbitro será Nelson Alcides Salgado Trujillo, también de nacionalidad hondureña. Su papel será fundamental en la coordinación y el control del banquillo, así como en la supervisión de cualquier incidencia que ocurra fuera del terreno de juego.

La designación de una terna completamente hondureña no pasa desapercibida, considerando la rivalidad histórica entre selecciones centroamericanas. Sin embargo, Concacaf confía en la experiencia de estos árbitros para garantizar imparcialidad y un partido sin mayores polémicas.

Panamá y Guatemala llegan a este choque con la necesidad de sumar. Los canaleros empataron en su debut frente a Surinam, mientras que la Azul y Blanco cayó en casa contra El Salvador, lo que aumenta la presión para obtener un buen resultado en el Rommel Fernández.

En este contexto, el trabajo arbitral será clave para mantener el orden en un partido que promete ser intenso de principio a fin. Tanto Panamá como Guatemala tienen mucho en juego en este inicio de la eliminatoria, y la conducción de Héctor Said Martínez Sorto será determinante.

El duelo se disputará el lunes 8 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Rommel Fernández. El compromiso será transmitido en vivo por Tigo Sports, con los aficionados pendientes no solo del desempeño de los jugadores, sino también de la labor de los árbitros en un encuentro de alto voltaje.