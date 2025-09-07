Panamá vs. Guatemala: Fecha, hora y dónde ver el partido de la eliminatoria mundialista

La Selección Nacional de Guatemala afrontará este lunes 8 de septiembre su segundo reto en las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026, cuando visite a Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El partido corresponde a la jornada 2 del Grupo A y será una prueba determinante para la Azul y Blanco.

El encuentro está programado para las 19:30 horas (hora de Guatemala) y contará con transmisión exclusiva de Tigo Sports, tanto en televisión como en su plataforma digital para los suscriptores. Será la oportunidad para que los guatemaltecos acompañen al equipo en un escenario históricamente difícil.

Guatemala llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos, luego de debutar con derrota 0-1 ante El Salvador en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. El equipo de Luis Fernando Tena tuvo ocasiones claras, pero la falta de definición terminó costando el resultado.

Panamá, por su parte, viene de empatar 0-0 frente a Surinam en condición de visitante. El cuadro canalero ahora buscará hacer valer su localía y comenzar a escalar posiciones en un grupo que promete ser muy disputado desde el inicio.

El historial entre ambas selecciones refleja la dificultad del reto para los chapines. En 30 enfrentamientos oficiales e internacionales, Panamá domina con 17 victorias, mientras que Guatemala suma 5 triunfos y se registran 8 empates. Además, la última vez que jugaron en el Rommel Fernández, los canaleros ganaron 3-0.

A pesar de las estadísticas, la Bicolor mantiene la ilusión de dar un golpe de autoridad y recuperar la confianza. Jugadores como Rubio Rubín, Arquímides Ordóñez y Nicolás Hagen serán claves para intentar contrarrestar a figuras panameñas de experiencia como Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

El partido no solo significa tres puntos, sino también la oportunidad de cambiar la narrativa en una eliminatoria larga, en la que cada detalle cuenta. Con dos juegos seguidos en el arranque, Guatemala sabe que debe reaccionar pronto para no complicar sus aspiraciones.

Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir todas las incidencias del encuentro en vivo a través de Tigo Sports, que transmitirá el duelo desde las 19:30 horas. La expectativa crece y el Rommel Fernández volverá a ser escenario de un capítulo más en la rivalidad centroamericana.