Panamá vs Guatemala: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

Deportes

Panamá vs Guatemala: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

Todos los detalles de la previa del partido entre Panamá y Guatemala, que se jugará el lunes 8 de septiembre desde las 19:30 horas en el estadio Rommel Fernández.

|

Guatemala y Panamá se enfrentarán en el estadio Rommel Fernández el próximo lunes 8 de septiembre desde las 19:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo A .

Así llegan Panamá y Guatemala

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá igualó 0-0 frente a Surinam.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala perdió ante El Salvador por 0 a 1.

Horario Panamá y Guatemala, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS