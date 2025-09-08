¿Quién ganará el duelo entre Panamá y Guatemala? Esto dice la IA sobre las posibilidades

Este lunes 8 de septiembre, la Selección de Guatemala visitará a Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el segundo partido de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y EE. UU.

La Bicolor está ubicada en el Grupo A, junto a las selecciones de Panamá, Surinam y El Salvador, donde únicamente el combinado que finalice en la primera posición clasificará directamente al Mundial, mientras que el equipo que ocupe el segundo lugar tendrá la posibilidad de participar en un eventual torneo de repechaje internacional.

Ya que cada conjunto disputará únicamente seis partidos —tres como local y tres como visitante—, cada encuentro será vital para aumentar sus aspiraciones de clasificación mundialista, considerando que El Salvador ha clasificado dos veces, Panamá una vez, y tanto Guatemala como Surinam aún no han logrado llegar a la fase final del torneo.

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial las probabilidades del próximo encuentro de la Azul y Blanco, tomando en consideración el historial de enfrentamientos entre Guatemala y Panamá, el rendimiento actual de ambos combinados y condiciones externas del encuentro, como la localía y la presión psicológica.

El análisis del encuentro entre Panamá y Guatemala

En los tres últimos encuentros entre los combinados de Guatemala y Panamá, la Azul y Blanco no ha conseguido ninguna victoria: Derrota por 0-1 en junio del 2025, por la Copa Oro; triunfo canalero por 3-0 en octubre del 2023, en la Liga de Naciones, y un empate 1-1 en septiembre del 2023, también en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Asimismo, en el historial entre ambas selecciones, los números favorecen ampliamente al combinado de Panamá. A lo largo del tiempo, ambos equipos se han enfrentado en 30 ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos: El balance es de 17 victorias para los canaleros, cinco triunfos para Guatemala y ocho empates.

Por otro lado, mientras Guatemala superó la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas en la segunda posición de su grupo, por debajo de Jamaica, la Selección de Panamá finalizó en el primer lugar de su agrupación, con puntuación perfecta, después de derrotar a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice, y recibir un solo gol en contra.

Posteriormente, en el último torneo oficial disputado por ambas escuadras —la Copa Oro 2025—, Panamá finalizó en la primera posición del Grupo C, con 9 puntos, por encima de Guatemala que sumó 6 unidades. Sin embargo, la Bicolor superó los cuartos de final tras vencer a Canadá, mientras que la Roja cayó eliminada ante Honduras.

Ante esta situación, según los modelos estadísticos más recientes, estas son las probabilidades estimadas por la inteligencia artificial para el partido entre Panamá y Guatemala, donde se destaca que la Roja ha mostrado mejor forma en los partidos, incluida una sólida actuación en la fase previa, lo que respalda su condición de favorita.

Resultado posible Probabilidad estimada por la IA Victoria de Panamá 69.2% Empate 18.3% Victoria de Guatemala 12.5%

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección de Panamá parte como la gran favorita del compromiso y con una ventaja clara. Aunque empató contra Surinam en la primera jornada de las eliminatorias, la Roja buscará aprovechar el mal momento de Guatemala, que cayó sorpresivamente ante El Salvador como local, frente a su afición.