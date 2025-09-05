¿Quién es Harold Osorio? El jugador salvadoreño que logró fulminar a la Selección de Guatemala

El jueves 4 de septiembre, la Selección de Guatemala fue derrotada por su similar de El Salvador en el estadio Cementos Progreso, en la primera fecha de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, Canadá y EE. UU.

A pesar de que la Azul y Blanco mantuvo el 72% de la posesión y realizó un total de cinco remates al arco, la escuadra salvadoreña aprovechó su único disparo bajo los tres palos de Nicholas Hagen para abrir el marcador y vencer a Guatemala en su casa, logrando uno de los resultados más impredecibles de la primera jornada de eliminatorias.

El autor del único gol del encuentro fue el centrocampista salvadoreño de 22 años, Harold Osorio, quien, luego de haber ingresado al compromiso en el segundo tiempo, tardó un cuarto de hora en desprenderse de la marca de Aarón Herrera en un tiro de esquina y mandar el balón al fondo de la red, para hundir la ilusión del cuadro nacional.

Además de anotar el gol de la victoria para El Salvador, Osorio se ha convertido en su país en un símbolo de esperanza, ya que los cuscatlecos llegaron a la Ciudad de Guatemala presuntamente como la selección más débil del Grupo A. Sin embargo, la Selecta terminó la primera jornada como líder de la agrupación, por encima de todos.

¿Quién es Harold Osorio?

Nacido en la ciudad de San Salvador el 20 de agosto del 2003, el centrocampista salvadoreño de 22 años, Harold Daniel Osorio Moreno, milita actualmente en el Chicago Fire II de la Major League Soccer Next Pro, la tercera división de Estados Unidos, además de ser internacional absoluto con la Selección de El Salvador desde enero del 2021.

Osorio comenzó su carrera profesional en el Alianza, uno de los equipos más populares de El Salvador, donde disputó 18 partidos. No obstante, sus habilidades técnicas —como el buen toque, la capacidad para correr y recuperar el balón, y la visión de juego para tomar decisiones rápidas y coordinar al equipo— le bastaron para irse a EE. UU.

Luego de dos temporadas con los albos, el 10 de agosto del 2022 se unió al Chicago Fire, que posteriormente lo envió al Chicago Fire II, de la MLS Next Pro, con el objetivo de que el juvenil sumara minutos y experiencia, donde, según su propio entrenador, ha aumentado su inteligencia táctica, disciplina posicional, agilidad y resistencia física.

Por otra parte, además de haber disputado un total de ocho encuentros con la Selección mayor de El Salvador, Harold Osorio tuvo una participación constante con las escuadras sub-17 y sub-20 de la Selecta, considerando que el futbolista se convirtió en tricampeón de la Primera División salvadoreña con el Alianza a tan solo 19 años.

Con una estatura de 1.79 metros, el salvadoreño destaca por su buen toque de balón y pase, ya que es fundamental que un centrocampista sepa controlar, pasar y distribuir la esférica con precisión, tanto en pases cortos como largos, algo que Osorio ha hecho muy bien desde su paso por el Alianza hasta su llegada al Chicago Fire.

"La capacidad de anticipar movimientos, leer el juego y tomar decisiones rápidas es esencial para crear oportunidades de gol. Harold puede jugar con ambos pies y eso, además de ahorrar tiempo, abre más ángulos de pase", concluyó el entrenador francés del Chicago Fire II, Ludovic Taillandier, luego de ser consultado por el salvadoreño.