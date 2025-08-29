Eliminatorias 2026: ¿Quiénes son los jugadores de El Salvador que militan en el extranjero?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de El Salvador el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, en el inicio de la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo al Mundial del 2026, en México, Canadá y EE. UU.

Tanto Guatemala como El Salvador están ubicados en el Grupo A, junto con los combinados de Panamá y Surinam, donde solo la selección que finalice en el primer lugar clasificará de forma directa a la Copa del Mundo, mientras que el equipo que termine en la segunda posición avanzará a un posible torneo para el repechaje internacional.

Luego de viajar a la Ciudad de Guatemala, la Selecta deberá recibir a Surinam en San Salvador el próximo lunes 8 de septiembre, por lo que intentará lograr al menos una victoria en sus dos primeras jornadas, con el objetivo de dar la sorpresa en estas eliminatorias, considerando que la escuadra salvadoreña no atraviesa su mejor momento.

Después de una desastrosa participación en la Copa Oro 2025, donde solo sumaron un punto tras empatar con Curazao y perder ante Canadá y Honduras, los cuscatlecos, dirigidos por el entrenador colombiano Hernán "El Bolillo" Gómez, esperan ser la revelación de esta fase y clasificar a su primera Copa del Mundo en más de cuatro décadas.

📢 ¡CONVOCATORIA OFICIAL! 🔥



🇸🇻 Ellos son los elegidos por el profe Hernán Darío Gómez para dar el primer paso hacia nuestro gran sueño: ¡El Mundial! 🌍💙



💪⚽ Continúa la ilusión. ¡Vamos con todo, #LaSelecta!



ℹ️ Posteriormente se incorporarán los legionarios:

Guardameta… pic.twitter.com/pwCeoR7T5B — La Selecta (@LaSelecta_SLV) August 22, 2025

Los legionarios de El Salvador

Tomás Romero Keubler - New York City FC (EE. UU)

El portero de 24 años, nacido en Nueva Jersey, comenzó su carrera profesional en la academia del Philadelphia Union desde que cursaba octavo grado. En enero del 2021, los derechos del guardameta fueron canjeados al LAFC a cambio de US$50 mil. Sin embargo, tras un paso fugaz por California y Toronto, llegó al New York City en el 2025.

Tomás Romero Keubler es una guardameta salvadoreño que milita en Nueva York. (Foto Prensa Libre: ES)

Harold Osorio - Chicago Fire (EE. UU)

El centrocampista de 22 años, nacido en San Salvador, inició su carrera profesional en el Alianza FC, uno de los equipos más populares de El Salvador. Luego de dos temporadas con los albos, el 10 de agosto del 2022 se unió al Chicago Fire, que posteriormente lo envió al Chicago Fire II, de la MLS Next Pro, la tercera división del país.

Harold Osorio #16 de El Salvador compite por el balón durante el partido de la Copa Oro de la Concacaf en Fort Lauderdale, Florida. (Foto Prensa Libre: AFP)

Lea más: ¿Cuál ha sido la ocasión en que Guatemala estuvo más cerca de clasificar a una Copa del Mundo?

Joshua Pérez - Odra Opole (Polonia)

El extremo de 27 años, nacido en Montebello, California, se formó en la academia del Club Deportivo Chivas USA, antes de dar el salto a Italia, donde militó en la Fiorentina y el Livorno. Luego de fichar por LAFC, fue cedido a los clubes españoles CD Castellón y UD Ibiza, antes de incorporarse al Odra Opole, de la primera división de Polonia.

Joshua Pérez #7 de El Salvador controla el balón contra Martinica durante el juego de la Copa Oro de la Concacaf en Fort Lauderdale, Florida. (Foto Prensa Libre: AFP)

Nathan Ordaz - LAFC (EE. UU)

El delantero de 21 años, nacido en California, firmó con la academia de Los Angeles FC en diciembre del 2018, donde suscribió un contrato de jugador canterano con el LAFC hasta el 2024. Fue hasta la temporada del 2025 cuando Nathan Ordaz dio el salto al primer equipo angelino y posteriormente fue convocado a jugar con la Selecta.

Nathan Ordaz (Derecha) disputa un balón en un partido amistoso entre el Dynamo de Huston y la selección de El Salvador en Texas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Brayan Gil Hurtado - Baltika Kaliningrad (Rusia)

El delantero de 24 años, nacido en Colombia, se formó en las categorías inferiores del Brujos Izalco FC, en la segunda división salvadoreña, donde fue el máximo goleador por un año. Ese desempeño le permitió fichar por el FAS de El Salvador, antes de incorporarse a la Alianza Petrolera de Colombia, al Gante de Bélgica y al Baltika de Rusia.