A qué hora juega la Selección de Guatemala y por dónde ver el encuentro contra Panamá

La Selección de Guatemala visitará a su similar de Panamá este lunes 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández, por la segunda jornada de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y EE. UU.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan a la Ciudad de Panamá después de sufrir una dolorosa derrota como locales ante la Selección de El Salvador, en la primera fecha de las eliminatorias, donde Harold Osorio marcó el único gol del compromiso, colocó a su equipo en el primer lugar y envió a la Bicolor al sótano del grupo.

Después de comenzar las eliminatorias mundialistas con el pie izquierdo, la Azul y Blanco está consciente de que una victoria como visitante ante la selección panameña sería vital para aumentar sus aspiraciones de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo en la categoría mayor, experiencia que la escuadra de Panamá ya conoce.

Los canaleros buscan su segunda clasificación a una Copa Mundial, considerando que la Roja participó en la edición de Rusia en el 2018, en la que los dirigidos por Hernán "el Bolillo" Gómez finalizaron en la última posición del Grupo G y del campeonato internacional, después de caer 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

¿A qué hora juega Guatemala y por dónde verla?

La Selección de Guatemala enfrentará a la escuadra de Panamá en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026, este lunes 8 de septiembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá, a las 19.30 horas de Guatemala (18.30 horas de California y 20.30 horas de Nueva York).

El encuentro será transmitido exclusivamente por Tigo Sports en el territorio guatemalteco, mientras que los aficionados de la Azul y Blanco que se encuentran en los Estados Unidos podrán ver el compromiso entre Guatemala y Panamá a través de CBS Sports Network y Telemundo, que contarán con la transmisión en inglés y español.

En los tres últimos encuentros entre los combinados de Guatemala y Panamá, la Azul y Blanco no ha conseguido ninguna victoria: derrota por 0-1 en junio del 2025, por la Copa Oro; triunfo canalero por 3-0 en octubre del 2023, en la Liga de Naciones, y un empate 1-1 en septiembre del 2023, también en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Asimismo, en el historial entre ambas selecciones centroamericanas, los números favorecen ampliamente al combinado de Panamá. A lo largo del tiempo, ambos equipos se han enfrentado en 30 ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos: el balance es de 17 victorias para los canaleros, cinco triunfos para Guatemala y ocho empates.

Por otro lado, mientras Guatemala superó la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas en la segunda posición de su grupo, por debajo de Jamaica, la Selección de Panamá finalizó en el primer lugar de su agrupación, con puntuación perfecta, después de derrotar a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice, y recibir un solo gol en contra.

Ante esta situación, la escuadra de Panamá parte como ligera favorita, aunque no se trata de una ventaja abrumadora, por lo que el juego sigue abierto y podría ser un partido cerrado entre los centroamericanos. Aunque la posibilidad de un derrota es latente, los dirigidos por Luis Fernando Tena necesitan una victoria para seguir soñando.