Surinam celebra con un sufrido 2-1 ante El Salvador

Dhoraso Klas fue la figura del partido. El mediocampista de Surinam fue el autor de 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Radinio Balker. El zaguero de Surinam fue importante por anotar 1 gol.
El director técnico de El Salvador, Hernán Darío Gómez, planteó una estrategia 5-3-2 con Mario González en el arco; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Henry Romero, Ronald Rodríguez y Diego Flores en la línea defensiva; Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde en el medio; y Nathan Ordaz y Brayan Gil en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Stanley Menzo se pararon con un esquema 4-5-1 con Etienne Vaessen bajo los tres palos; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Shaquille Pinas y Djevencio van der Kust en defensa; Justin Lonwijk, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Sheraldo Becker y Richonell Margaret en la mitad de cancha; y Gleofilo Vlijter en la delantera.
El árbitro Adonai Escobedo González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha El Salvador recibirá a Panamá y Surinam jugará de local frente a Guatemala en el estadio .
Cambios en El Salvador
- 44′ 1T – Salió Nathan Ordaz por Styven Vásquez
- 83′ 2T – Salió Mauricio Cerritos por Noel Rivera
Amonestados en El Salvador:
- 40′ 1T Brayan Gil (Conducta antideportiva), 34′ 2T Julio Sibrián (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Henry Romero (Conducta antideportiva)
Cambios en Surinam
- 69′ 2T – Salieron Jean-Paul Boëtius por Dhoraso Klas, Gleofilo Vlijter por Denzel Jubitana, Brayan Landaverde por Josh Pérez y Ronald Rodríguez por Harold Osorio
- 70′ 2T – Salió Liam van Gelderen por Anfernee Dijksteel
- 86′ 2T – Salieron Richonell Margaret por Jaden Montnor y Justin Lonwijk por Dion Malone
Amonestado en Surinam:
- 39′ 2T Dhoraso Klas (Conducta antideportiva)