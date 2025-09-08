Surinam celebra con un sufrido 2-1 ante El Salvador

Este lunes, Surinam sumó 3 puntos en el partido por la fecha 2 del grupo A frente a El Salvador. El gol del partido para el local lo anotó Anfernee Dijksteel (28′ 2T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Radinio Balker (12′ 1T) y Dhoraso Klas (36′ 2T).

Dhoraso Klas fue la figura del partido. El mediocampista de Surinam fue el autor de 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Radinio Balker. El zaguero de Surinam fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de El Salvador, Hernán Darío Gómez, planteó una estrategia 5-3-2 con Mario González en el arco; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Henry Romero, Ronald Rodríguez y Diego Flores en la línea defensiva; Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Brayan Landaverde en el medio; y Nathan Ordaz y Brayan Gil en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Stanley Menzo se pararon con un esquema 4-5-1 con Etienne Vaessen bajo los tres palos; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Shaquille Pinas y Djevencio van der Kust en defensa; Justin Lonwijk, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Sheraldo Becker y Richonell Margaret en la mitad de cancha; y Gleofilo Vlijter en la delantera.

El árbitro Adonai Escobedo González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha El Salvador recibirá a Panamá y Surinam jugará de local frente a Guatemala en el estadio .

Cambios en El Salvador

44′ 1T – Salió Nathan Ordaz por Styven Vásquez

83′ 2T – Salió Mauricio Cerritos por Noel Rivera

Amonestados en El Salvador:

40′ 1T Brayan Gil (Conducta antideportiva), 34′ 2T Julio Sibrián (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Henry Romero (Conducta antideportiva)

Cambios en Surinam

69′ 2T – Salieron Jean-Paul Boëtius por Dhoraso Klas, Gleofilo Vlijter por Denzel Jubitana, Brayan Landaverde por Josh Pérez y Ronald Rodríguez por Harold Osorio

70′ 2T – Salió Liam van Gelderen por Anfernee Dijksteel

86′ 2T – Salieron Richonell Margaret por Jaden Montnor y Justin Lonwijk por Dion Malone

Amonestado en Surinam: