Qué se sabe de los fuegos artificiales lanzados cerca del hotel de la selección de Guatemala en Panamá

Este 8 de septiembre, la selección de Guatemala se encuentra en Panamá para su segunda cita en las eliminatorias del Mundial del 2026.

La Bicolor buscará su primera victoria en esta fase, luego de caer en casa el pasado 4 de septiembre ante El Salvador, lo que la relegó al último lugar del grupo A.

La selección liderada por Luis Fernando Tena ha sido tema de conversación en las redes sociales, y no por el partido programado para las 19.30 horas de este lunes, sino por un curioso hecho ocurrido la madrugada de este 8 de septiembre.

En redes sociales empezó a circular un video en el que, presuntamente, aficionados de la selección de Panamá encendieron fuegos artificiales cerca del hotel donde se hospeda la delegación guatemalteca.

El video, grabado desde otro edificio, muestra los fuegos artificiales junto al Hyatt Regency, hotel donde está alojado el equipo nacional.

“El ruido de la pirotecnia se prolongó hasta la madrugada, impidiendo el descanso de los jugadores guatemaltecos”, afirma uno de los usuarios que compartió el video.

Otros indicaron que la pirotecnia finalizó alrededor de la 1 de la mañana de este lunes. A raíz de ello, se han generado varios comentarios negativos sobre el video, en los que se critica el actuar de los supuestos aficionados panameños.

