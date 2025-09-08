Qué se sabe de los fuegos artificiales lanzados cerca del hotel de la selección de Guatemala en Panamá

Un video mostraría cómo supuestos aficionados panameños lanzan fuegos artificiales cerca del hotel donde se hospedó la selección de Guatemala.

|

Guatemala

La selección de Guatemala se prepara para el encuentro que tendrá este 8 de septiembre frente a Panamá. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Este 8 de septiembre, la selección de Guatemala se encuentra en Panamá para su segunda cita en las eliminatorias del Mundial del 2026.

La Bicolor buscará su primera victoria en esta fase, luego de caer en casa el pasado 4 de septiembre ante El Salvador, lo que la relegó al último lugar del grupo A.

La selección liderada por Luis Fernando Tena ha sido tema de conversación en las redes sociales, y no por el partido programado para las 19.30 horas de este lunes, sino por un curioso hecho ocurrido la madrugada de este 8 de septiembre.

En redes sociales empezó a circular un video en el que, presuntamente, aficionados de la selección de Panamá encendieron fuegos artificiales cerca del hotel donde se hospeda la delegación guatemalteca.

El video, grabado desde otro edificio, muestra los fuegos artificiales junto al Hyatt Regency, hotel donde está alojado el equipo nacional.

“El ruido de la pirotecnia se prolongó hasta la madrugada, impidiendo el descanso de los jugadores guatemaltecos”, afirma uno de los usuarios que compartió el video.

Otros indicaron que la pirotecnia finalizó alrededor de la 1 de la mañana de este lunes. A raíz de ello, se han generado varios comentarios negativos sobre el video, en los que se critica el actuar de los supuestos aficionados panameños.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Eliminatorias mundialistas Mundial 2026 Panamá Selección Selección de Guatemala Selección de Panamá 
