Panamá vs. Guatemala: Sigue el en directo del partido de la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria

La selección de futbol de Panamá, tras dejar puntos en Surinam, está obligada este lunes a conseguir la victoria frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, en el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.

Guatemala, por su parte, llega a Panamá tras caer en su estreno y con la necesidad de sumar. El equipo de Luis Fernando Tena dominó en ofensiva ante El Salvador, pero terminó cediendo en casa.

08 de septiembre 2025, 18:25h Todo listo para el encuentro en el Rommel Fernández

La Selección de Guatemala vestirá de blanco para el choque frente a Panamá, en la segunda fecha de la fase final del camino al Mundial 2026.