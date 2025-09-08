EN DIRECTO
Panamá vs. Guatemala: Sigue el en directo del partido de la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria
La Selección de Panamá choca contra Guatemala en la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, donde la Bicolor buscará sorprender.
La selección de futbol de Panamá, tras dejar puntos en Surinam, está obligada este lunes a conseguir la victoria frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, en el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.
Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.
Guatemala, por su parte, llega a Panamá tras caer en su estreno y con la necesidad de sumar. El equipo de Luis Fernando Tena dominó en ofensiva ante El Salvador, pero terminó cediendo en casa.
Todo listo para el encuentro en el Rommel Fernández
La Selección de Guatemala vestirá de blanco para el choque frente a Panamá, en la segunda fecha de la fase final del camino al Mundial 2026.
¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘! 🇬🇹💙— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 8, 2025
•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•
🇵🇦ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
🗓️𝟪 ꜱᴇᴘ. 𝟤𝟢𝟤𝟧
⏱️𝟩:𝟥𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴇꜱᴛᴀᴅɪᴏ ʀᴏᴍᴍᴇʟ ꜰᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/qxDHNlNtvU