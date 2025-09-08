Panamá vs. Guatemala: Sigue el en directo del partido de la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

Panamá vs. Guatemala: Sigue el en directo del partido de la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria

La Selección de Panamá choca contra Guatemala en la segunda fecha de la fase final de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, donde la Bicolor buscará sorprender.

|

La selección de futbol de Panamá, tras dejar puntos en Surinam, está obligada este lunes a conseguir la victoria frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, en el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.

Guatemala, por su parte, llega a Panamá tras caer en su estreno y con la necesidad de sumar. El equipo de Luis Fernando Tena dominó en ofensiva ante El Salvador, pero terminó cediendo en casa.

Clock icon 08 de septiembre 2025, 18:25h

Todo listo para el encuentro en el Rommel Fernández

La Selección de Guatemala vestirá de blanco para el choque frente a Panamá, en la segunda fecha de la fase final del camino al Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Eliminatoria 2026 Futbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala Selección de Panamá 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS