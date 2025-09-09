Fechas y próximos rivales de Guatemala en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Después de su traspié frente a El Salvador, la Selección Nacional de Guatemala toma un leve respiro y se mantiene con vida en la fase final de la eliminatoria mundialista, tras empatar 1-1 contra Panamá en el estadio Rommel Fernández.

Fue un empate que revive la ilusión de la Bicolor y la mantiene en la pelea por el boleto directo, en un grupo cerrado que podría sufrir variantes en la próxima jornada.

Este fue el séptimo duelo entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas, y los panameños siguen sin poder vencer a Guatemala, sumando apenas su segundo empate contra cinco derrotas.

Así concluyó el primer capítulo de la fase final de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, que deja a Surinam como líder del grupo A con cuatro puntos, seguido por El Salvador con tres; Panamá tiene dos, y Guatemala, uno.

Por ahora, la Selección Nacional rompe filas y los jugadores volverán a sus respectivos equipos. Mientras tanto, Luis Fernando Tena deberá trabajar en la planificación de entrenamientos de cara a la próxima fecha FIFA y a la segunda jornada de esta ronda final.

Será poco el descanso para esta eliminatoria, ya que la competencia volverá dentro de un mes, y Guatemala continuará de visita, obligada a sumar los seis puntos.

Su primer rival será el líder Surinam, el próximo 10 de octubre, en la ciudad de Paramaribo. Un desafío exigente, ya que el conjunto caribeño ha sorprendido por su buen nivel.

El único antecedente entre ambas selecciones en eliminatorias en suelo caribeño se remonta al 2005, cuando empataron 1-1.

Posteriormente, la Bicolor viajará a San Salvador para buscar revancha contra El Salvador el 14 de octubre en el estadio Mágico González, donde cerrará la segunda fecha. El cierre será en noviembre, cuando Guatemala dispute sus dos partidos como local frente a Panamá y Surinam.